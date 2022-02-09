騎三輪車過斑馬線遭撞飛　女童搶救19天不治！無照瓦斯工下場曝

▲王姓男騎士駕照遭註銷仍上路，更不慎撞擊騎乘三輪車6歲林姓兒童，女童搶救19天死亡，王被依過失致死判有期徒刑7月。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

45歲王姓瓦斯工無照騎乘普通重型機車，沿新北市汐止區大同路2段184巷左轉往汐科路方向行駛，沒注意到行走在斑馬線上的林姓祖孫，當場將騎乘三輪車6歲女童撞飛。女童遭撞擊後，受有肝臟破裂等傷害，送醫急救19天因多器官衰竭回天乏術。王男被依過失致死罪起訴，士林地院審結，認王男無照駕駛及未依規定禮讓行人，犯過失致死罪，處有期徒刑7月。

這起不幸車禍發生在去年4月3日上午10時許，王姓男子駕照已遭註銷，卻騎乘普通重型機車送瓦斯，一路沿汐止大同路2段184巷左轉往汐科方向行駛，豈料，陳姓男子小客貨車臨停在汐科路，林姓阿嬤與6歲孫女從小貨車後方通過斑馬線，王男左轉時卻沒看到直接撞擊騎乘三輪車的林姓女童，導致林姓女童受有肝臟撕裂傷，經送醫急救後病情加重，搶救19天宣告不治。

▼三輪車再也等不到小主人回來。（圖／記者黃宥寧翻攝）

心碎的父母對王姓男騎士提起告訴，偵查時王男表示，祖孫2人當時走在陳姓駕駛（38歲）臨停的小貨車後方，故視線遭檔才釀禍，但檢方認為陳姓駕駛車輛當時已經過了，故沒有擋住視線，將王男依法起訴。

▼王姓騎士當時未注意行走在斑馬線的祖孫，直接撞上，導致6歲女童搶救19天仍離世。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法官認為王男駕照已遭註銷仍駕駛機車上路，已不可取，又駕車通過行人穿越道，未禮讓行人依法加重其刑，考量他留在現場符合自首要件，兼衡他坦承犯行，並與林姓父母試行調解，但因賠償金額無共識，併考量王男一時疏忽導致林姓女童身亡，難以彌補，斟酌他為國中肄業、現從事工地鐘點工，未婚，與家人同住之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，依過失致人於死罪，處有期徒刑7月。