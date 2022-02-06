大貨車轉彎前滑手機！重機騎士飆速118km撞上慘死　法官判決出爐

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子駕駛大貨車，行至潮州鎮延平路欲左轉，與郭姓男子騎乘大型重型機車發生擦撞，郭男傷重送醫不治，他辯稱郭男時速近120公里才引發這起交通事故，未有過失；法官審理，發現他行駛中違規使用手機，左轉彎車未讓直行車先行，為肇事原因，依過失致死罪判處有期徒刑6個月，如易罰金以1000元折算一日，可上訴。

判決書指出，楊姓男子於2020年4月25日18時51分許，駕駛自用大貨車，沿屏東縣潮州鎮延平路由南往北直行，行經潮州鎮延平路與太平路600巷之交岔路口時，欲左轉往太平路600巷方向行駛。

原本應注意駕駛人駕駛汽車，禁止以手持方式使用行動電話，且應注意汽車行駛至交岔路口，其行進、轉彎，轉彎車應讓直行車先行，及應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施；竟於駕駛時以手持方式使用行動電話、且疏未注意車前狀況及禮讓直行車而貿然左轉。

適郭姓男子騎乘大型重型機車，沿速限為時速50公里之延平路由北往南行駛至上開路口時，亦未充分注意車前狀況及以平均時速117至118公里之速度超速行駛，致機車前車頭撞及楊男大貨車右側車身，致人車倒地，送醫不治。警方獲報處理後依過失致死罪將他送辦遭檢方起訴。

法官審理，楊男否認有任何過失致死犯行，辯稱：要左轉前有先禮讓兩台車經過，左轉時視線範圍沒看到被害人，等轉彎到太平路時，才從車窗看到被害人的燈光，當時被害人應該距離50公尺以上，看到燈光後，相隔不超過4 秒就相撞，他左轉時速大約10至30公里，如果被害人沒有時速近120公里(限速50公里)超速的話，兩車應該不會相撞，並否認駕駛時使用手機，對這起事故，沒有過失。

法官調查證據，認定楊男欲左轉太平路600巷時，使用行動電話，且又未注意車前狀況、未確認有無來車及未禮讓直行車先行，即貿然左轉，導致該起死亡車禍，判處半年徒刑。