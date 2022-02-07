人妻冬天用熱水洗碗挨罵　網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

▲香港一名人妻用熱水洗碗被奶奶罵「不懂家事」。（示意圖／記者李毓康攝）

文／香港01

近日天氣寒冷，洗碗成為苦差中的苦差。香港有人妻在討論區上發文指，大年初一時到奶奶家中吃飯，其後負責洗碗。由於天氣寒冷，人妻決定用熱水洗碗，不料，被奶奶發現後批評她這做法會令煤氣費增加，「為什麼要開熱水？」；「嫁人了還不會做家事」。

▲用熱水洗碗可以避免天冷時油漬附著在碗盤上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻眼見當時是大年初一，所以把怒火吞下，不料，初三再次到奶奶家叫外賣吃飯時被翻舊帳，指今個月煤氣費昂貴，暗示要多交家用，令她覺得奶奶想得太過誇張，畢竟她只是以熱水洗碗一次。

人妻在香港討論區上發文提到，大年初一到奶奶家中吃飯，「叫我洗碗」；「連幾天都好冷，於是開熱水洗碗」，想不到差不多洗完的時候，奶奶發現她以熱水洗碗，「便罵我浪費，開熱水洗碗，會冷的話不會帶手套洗碗，為何要開熱水，煤氣費（瓦斯費）好貴。」

人妻向奶奶解釋，洗碗時戴上手套會不方便，隔著手套也難以感覺碗盤上還有沒有油，但最後仍被奶奶批評，「嫁人了還不會做家事」。人妻當下雖然覺得憤怒，「不過是大年初一，所以沒回應。」人妻大年初三再到奶奶家中吃飯，「這次我明白了，於是改叫外賣、不用洗碗，奶奶就不會再提到洗碗的事。」

未料，奶奶「未開飯前又拿出來講，表示這個月煤氣費一定好貴，暗示叫我多補貼家用」，令她無奈大嘆，「奶奶呀，我只有1次用熱水洗碗，有沒有這麼誇張？」

有不少網友表示，低溫下開熱水洗碗是常識，「其實天氣冷，開熱水洗碗是為了去油」、「熱水洗碗先去到油呀！」。更有人反嘲奶奶，「歲數這麼大，洗了這麼多年碗，冬天洗碗要用熱水先去油，冷水洗碗會讓油凝固。」網友還反駁指，「碗很油就要用熱水洗，跟戴手套無關」、「又要補貼家用、又要洗碗、受氣，這什麼年代呀？」

也有網友留言建議取個平衡點，「開熱水泡著碗OK」；「當下邊唱歌邊繼續用熱水洗，以後就不敢叫妳洗了」，不過亦有人表示，既然不用同住，偶爾忍氣吞聲亦無所謂。

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