獨／美體小舖創辦人猝死原因出爐　醫美診所挨告過失致死結果曝

▲美體小舖創辦人黃慧娟驟逝，法醫解剖鑑定結果出爐。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者劉昌松／台北報導

「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，去年突然在醫美診所的洗手間昏倒，經送醫急救仍1個多月仍不治死亡，獨子曾峙屏無法接受，控告診所傅姓負責人與林姓護理師涉嫌過失致死，台北地檢署調查認為，無法證明黃慧娟當天有接受侵入性治療並因此昏倒，且法醫鑑定結果是自然死亡，以罪嫌不足等理由將全案不起訴。

黃慧娟在1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，曾被媒體譽為台灣美容界教母，1988年在台首創空瓶回收抵消費，自2001年至今，回收超過260萬個空瓶，71歲驟逝後，由兒子曾峙屏接任美體小舖董事長。

不幸事件發生在2021年7月23日下午，黃慧娟在台北市中山區的醫美診所，被林姓護理師發現昏倒在洗手間，雖然林女立即幫忙施作CPR，並叫救護車急送台北馬偕醫院，但黃慧娟仍陷入昏迷，一直住院到9月30日宣告不治。

▲黃慧娟的兒子曾峙屏已接手經營美體小舖。（圖／翻攝美體小舖臉書）

黃慧娟的兒子曾峙屏懷疑，母親在事發當天去診所接受肉毒桿菌治療，懷疑是不具醫師資格的診所傅姓負責人和林姓護理師施作侵入性治療不當，導致母親昏迷最後死亡，因此委託律師控告傅男和林女涉嫌過失致死罪。

傅男和林女則分別喊冤，黃慧娟是因在其他地方做電波療程，導致皮膚反黑，所以到他們診所去做美白，當天黃慧娟自己先去洗手間換衣服，林女去敲門叫人時，赫然發現黃慧娟昏倒地上，林女立刻叫同事打119，並施作CPR，傅男和林女都強調，當時黃慧娟還沒開始任何療程。

檢察官調查，黃慧娟在加護病房的病例記載，臉部的確有有不明黑色點狀傷痕，可能與接受過侵入性治療有關，且黃慧娟在去診所的前幾天，曾和傅男用微信討論過「肉毒」，不過沒有約時間，家屬也只知道黃慧娟會去做醫美，沒人知道黃慧娟到底何時、去何處接受過侵入性治療。

另一方面，檢察官會同法醫解剖，也沒在黃慧娟體內發現常見毒藥物成分，法醫研究所鑑定結果研判，黃慧娟是因心臟結構問題，引發心因性休克，死因為自然死，檢察官最後以查無事證顯示，黃慧娟因在事發當天接受侵入性治療致死，傅男、林女涉過失致死罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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