　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸超狂「5女相百男」非特例！有男生10天等不到1女　農村最嚴重

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸男女人口比例失衡，差距超過3000萬，農村地區情況更是嚴重，近日備受熱議的江蘇「五女相百男」相親大會只是其中縮影。有博主介紹，有女生一天最多要見近20位異性。另外，有男子10天等不來一名女子，許多人只好降低要求，離異女性甚至帶著小孩的都能接受。

▲江蘇徐州的相親大會「5女面試上百男」引發關注，媒婆表示，基本要求是有車有房。（圖／翻攝極目新聞）

據《上游新聞》報導，抖音博主「永哥婚姻介紹所」自稱「農村紅娘」，常常分享農村真實的相親過程，已給人「牽線搭橋」15年。他受訪時透露，現在農村相親面臨「男多女少」的狀況，目前掌握的比例為5:2。

他分享案例稱，春節期間，有一名女生出來相親，最多一天要見近20名異性，主要是線下見面，像面試一樣，「覺得還行的就留個聯繫方式，再私底下細聊。」不過一天見那麼多人，該名女生說「看得眼花撩亂」，有時候加了微信也不記得是誰。

該博主透露，河南商丘當地的彩禮平均約10萬元（人民幣，下同），不過一些女性因讀書工作的關係，在經濟上越來越獨立，要求也越來越高，有部分人在大學階段就找到另一半，剩下的人很多不願意找老家的男性，造成了當地相親市場女性有很大空缺，有男生連續相親5年都沒有成功。

一位名為「窮人有情業餘紅娘_」的紅娘受訪表示，在安徽蚌埠農村，相親市場適婚男女比例為5:1，主要問題是低學歷男性多，有的人10天都等不到1名女性來相親，於是只好降低要求，甚至有人要求女方健全普通就好，但即便這樣成功的案例也很少。

從事婚戀行業的黃姓紅娘則指出，就她瞭解，許多男性相親不成功的原因主要有2個，分別是自身條件不好及對女方要求高，同樣有些女性要求也很高，例如外貌普通、工作一般的人，要求對方有車有房，月入2萬元。

▲農村地區男多女少問題突出。（圖／翻攝極目新聞）

據大陸第七次全國人口普查結果，男性比女性人口多了3000多萬。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉曾指出， 男性人口合計比女性人口多出的3000多萬實際分布在不同年齡，其中，20-40歲適婚年齡的男性比女性多1752萬人，性別比為108.9。

付凌暉表示，青年中男多女少問題是一個現實問題，但婚戀關係的確立受年齡、生活、地域、個人品德、教育水平、價值觀念、家庭背景等諸多因素影響，年齡只是其中一個方面，應該從多角度研究當前面臨的婚姻問題。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
2對情侶4人都確診！　春節出遊景點曝光
主張打好打滿　柯文哲：打疫苗會死掉「算他運氣不好」
明金成老婆「剛從鬼門關走一遭」！她淚曝最後私訊：怎能走了
10萬人認證「魔王彎道」！在地人都不敢騎　牆上全戰績
快訊／北市15日起微解封　恢復電影院內用
快訊／明金成驟逝　檢警相驗「死因出爐」
日高中生「一把抱起3歲妹」　丟下6樓摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸超狂「5女相百男」非特例！有男生10天等不到1女　農村最嚴重

「冰墩墩」一夜淪噩夢！開口採訪滑雪美少女　癡漢大叔聲惹怒陸網

陸媒揭網路水軍行情「1則好評4.3元」　圖文並茂加碼報酬更高

網店「寄清明節花圈」辱女顧客：祝您身體健康！離譜對話曝光

美售台愛國者飛彈升級系統　陸國防部：強烈要求立即撤銷軍售計畫

10歲男孩花4萬元買奧特曼卡　文具店老板：自己小孩看不住找我？

全面對標蘋果！　小米霸氣宣布：3年內做陸國產「高端手機老大」

冬奧美女選手爆紅！白皙皮膚配大眼電翻網友　狂讚「可以進娛樂圈」

解放軍狙擊手50公尺外一槍擊落水滴　300公尺鋼板遮擋的氣球也命中

年僅40歲！40億私募大佬「夜跑離奇失蹤」　1個月後警尋獲遺體

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

陸超狂「5女相百男」非特例！有男生10天等不到1女　農村最嚴重

「冰墩墩」一夜淪噩夢！開口採訪滑雪美少女　癡漢大叔聲惹怒陸網

陸媒揭網路水軍行情「1則好評4.3元」　圖文並茂加碼報酬更高

網店「寄清明節花圈」辱女顧客：祝您身體健康！離譜對話曝光

美售台愛國者飛彈升級系統　陸國防部：強烈要求立即撤銷軍售計畫

10歲男孩花4萬元買奧特曼卡　文具店老板：自己小孩看不住找我？

全面對標蘋果！　小米霸氣宣布：3年內做陸國產「高端手機老大」

冬奧美女選手爆紅！白皙皮膚配大眼電翻網友　狂讚「可以進娛樂圈」

解放軍狙擊手50公尺外一槍擊落水滴　300公尺鋼板遮擋的氣球也命中

年僅40歲！40億私募大佬「夜跑離奇失蹤」　1個月後警尋獲遺體

台日對抗選手有參賽顧慮　曾總建議往後延

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

曾論及婚嫁！明金成舊愛「A-Lin親姐」曝分手後暖舉：前陣子才聯絡

明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

妙齡女傳情歌《相思爬上心底》給人夫　正宮氣炸求償20萬結果曝

「房子市值368萬元」房東年收18萬　他一算20年嘆：一堆阿呆

高雄港年後篩檢2.3萬餘人皆陰性　11、12日港區內將設接種站就近接種

獻自宅中途「生命從此多了一份使命」　鄭秀文助浪貓找到新家

職棒簽賭大組頭兒遭綁勒贖6千萬　主嫌跨海遠端遙控逃14年下場曝

零死角賞日出＋雲海！桃園8處「露營勝地」　山間釣魚、DIY竹筒飯

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

大陸熱門新聞

過年不給休！B站「社畜」猝死

40歲私募大佬夜跑失蹤　1個月後警尋獲遺體

徐州八孩母不是唯一！　同村「吊死鬼」更慘

她19歲嫁富豪　卻淪三婚女啃老24年

人妻冬天用熱水洗碗挨罵 網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

春聯寫「Re Sg…」　超神諧音哏爆紅

解放軍狙擊手50公尺外一槍擊落水滴 300公尺鋼板遮擋的氣球也命中

朱易摔倒遭網暴　微博出手封1千多個帳號

冬奧美女選手爆紅！大眼電翻網友

花4萬買「奧特曼」卡　老板：自己小孩看不住找我？

冬奧唯一台灣志願者團隊　

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

婆婆把面膜當紅糖做成包子！公公吃了整周

冬奧掉隊小鴿子爆紅　陸網：灣灣快回家

更多熱門

相關新聞

相親大會「5女面試上百男」　媒婆：基本要求是有車有房

相親大會「5女面試上百男」　媒婆：基本要求是有車有房

江蘇徐州邳州5日舉辦了一場相親大會，共有上百名男士到場排隊，但女士卻只有5人，在網路上引起大量討論。媒婆透露，當地適婚男女比例嚴重失衡，「女選男」情況普遍，對男方的要求基本是有車有房，「如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些。」

女方家門口塞爆人！他排隊相親苦等1hr被打槍

女方家門口塞爆人！他排隊相親苦等1hr被打槍

阿姨上相親網站「找到真愛」！卻被騙去買房

阿姨上相親網站「找到真愛」！卻被騙去買房

女提3條件「要給零用錢」　他愣：我有70K還要聯誼？

女提3條件「要給零用錢」　他愣：我有70K還要聯誼？

男排隊相親「等1小時被打槍」　悲情理由曝

男排隊相親「等1小時被打槍」　悲情理由曝

關鍵字：

相親相親大會大陸人口男女人口男多女少

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成27年前鬼門關搶回一命！

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面