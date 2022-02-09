陸超狂「5女相百男」非特例！有男生10天等不到1女　農村最嚴重

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸男女人口比例失衡，差距超過3000萬，農村地區情況更是嚴重，近日備受熱議的江蘇「五女相百男」相親大會只是其中縮影。有博主介紹，有女生一天最多要見近20位異性。另外，有男子10天等不來一名女子，許多人只好降低要求，離異女性甚至帶著小孩的都能接受。

▲江蘇徐州的相親大會「5女面試上百男」引發關注，媒婆表示，基本要求是有車有房。（圖／翻攝極目新聞）

據《上游新聞》報導，抖音博主「永哥婚姻介紹所」自稱「農村紅娘」，常常分享農村真實的相親過程，已給人「牽線搭橋」15年。他受訪時透露，現在農村相親面臨「男多女少」的狀況，目前掌握的比例為5:2。

他分享案例稱，春節期間，有一名女生出來相親，最多一天要見近20名異性，主要是線下見面，像面試一樣，「覺得還行的就留個聯繫方式，再私底下細聊。」不過一天見那麼多人，該名女生說「看得眼花撩亂」，有時候加了微信也不記得是誰。

該博主透露，河南商丘當地的彩禮平均約10萬元（人民幣，下同），不過一些女性因讀書工作的關係，在經濟上越來越獨立，要求也越來越高，有部分人在大學階段就找到另一半，剩下的人很多不願意找老家的男性，造成了當地相親市場女性有很大空缺，有男生連續相親5年都沒有成功。

一位名為「窮人有情業餘紅娘_」的紅娘受訪表示，在安徽蚌埠農村，相親市場適婚男女比例為5:1，主要問題是低學歷男性多，有的人10天都等不到1名女性來相親，於是只好降低要求，甚至有人要求女方健全普通就好，但即便這樣成功的案例也很少。

從事婚戀行業的黃姓紅娘則指出，就她瞭解，許多男性相親不成功的原因主要有2個，分別是自身條件不好及對女方要求高，同樣有些女性要求也很高，例如外貌普通、工作一般的人，要求對方有車有房，月入2萬元。

▲農村地區男多女少問題突出。（圖／翻攝極目新聞）

據大陸第七次全國人口普查結果，男性比女性人口多了3000多萬。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉曾指出， 男性人口合計比女性人口多出的3000多萬實際分布在不同年齡，其中，20-40歲適婚年齡的男性比女性多1752萬人，性別比為108.9。

付凌暉表示，青年中男多女少問題是一個現實問題，但婚戀關係的確立受年齡、生活、地域、個人品德、教育水平、價值觀念、家庭背景等諸多因素影響，年齡只是其中一個方面，應該從多角度研究當前面臨的婚姻問題。