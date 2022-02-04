阿姨上相親網站「找到真愛」！勇敢追愛卻被騙去買房

▲彭女以為找到真愛，卻被騙去買房。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

海南一名彭姓女子透過相親網站，認識了一名張姓男子，2人交往一段時間後相約見面，沒想到被帶到一處售屋處看房，在雙方的不斷遊說下，付了訂金買房，讓她事後愈想愈不對勁，認為對方根本不是來相親的。

綜合陸媒報導，彭女今年54歲，2021年6月透過相親網站，認識了家住廣西北海的張男，張男自稱是東北人，曾當過教師，後續則轉往北海發展，開設一間公司。

2人經過數個月的相處、聊天，逐漸變得熟絡，彭女也在張男的熱情邀約下，跑到北海旅遊。張男原先熱情招待，不但帶著彭女到各個景點旅遊，還體會了當地的風俗民情。

沒想到，張男後來突然帶著彭女去當地的防城港看房，還告知「防城港未來發展很好」，若在此買了房子，還可以改建成民宿，且張男拍胸保證「能拿到最低價」，以後2人「就是一家人」，後續的裝潢工程不需再擔心。

彭女聽2人說得天花亂墜，感覺自己「走不了了」，無奈之下只能付了5萬元（人民幣，下同，約新台幣22萬元）的訂金，買了一戶約20多坪的房子。

▼彭女踏上旅途追愛，卻被騙去買房。（圖／視覺中國CFP）



彭女愈想愈不對勁，懷疑張男目的不單純，根本不是來相親，而是跑到網站上釣魚，假藉相親、邀約旅遊的名義，騙人來買房，後續也與建商、張男協商退訂金，並向公家單位投訴。

對此，張男則出面喊冤，彭女自身有意願買房，剛好他又是房屋仲介，有資源能媒合，所以才幫個小忙，全程彭女也相當爽快，彭女後續想退訂金，也是他花了許多力氣、金錢換來的結果，根本沒有所謂的釣魚。

後續建商也表示，彭女購房的過程都是公平交易，絕對沒有強買強賣，按照道理來說，訂金是不能退的，但基於彭女的狀況，還是決定全數退款。建商同時也提醒，買房不是買菜，消費者還是要考量自身需求，謹慎購買，以免追悔莫及。