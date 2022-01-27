悲情男「排隊相親」白膚妹！苦等1小時被打槍：女方看到我騎車來

▲男子在女方家門外排隊一個小時都沒看到對方的長相。（圖／翻攝自海客新聞）

圖文／CTWANT

許多人出社會後社交圈逐漸縮小，想找到適合的另一半只能依靠相親的方式，但卻仍有失敗的可能。中國河南省周口市1名崔姓男子，因待在家中沒事做，聽從鄰居建議去相親。豈料，剛到女方家門口便對眼前景象大吃一驚，而且排隊超過1個小時還被女方父母請回家，讓他無奈「連人都沒看到。」

根據《海客新聞》報導，崔男表示，自己近日剛自外地返鄉，打算在家裡好好休息一陣子，鄰居見狀便建議讓他去相親，崔男也抱著好玩試一試的心態便答應了前往。

沒想到，崔男到達女方家時，竟看到門口大排長龍，許多男子都在等著門外排隊等候，有些人還因為無聊開始聊天，「一個一個（進）去，女孩問什麼就說什麼。」崔男接著苦笑表示，「但到最後我也沒見到，人家女孩父母看到我騎機車，直接就叫我回去。有聽之前排隊（進去）出來的人說，女生長得挺白的，具體長什麼樣我也不知道。」

▲男子在女方家門外排隊一個小時，都沒看到對方的長相。（圖／翻攝自海客新聞）

新聞曝光後，許多網友紛紛不以為然留言，「感覺太卑微了吧」、「不敢恭維女孩的這種行為」；還有人打趣，「先買個會員才有資格排隊。」

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