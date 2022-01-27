　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

悲情男「排隊相親」白膚妹！苦等1小時被打槍：女方看到我騎車來

男子在女方家門外排隊一個小時都沒看到對方的長相。（圖／翻攝自海客新聞）

▲男子在女方家門外排隊一個小時都沒看到對方的長相。（圖／翻攝自海客新聞）

圖文／CTWANT

許多人出社會後社交圈逐漸縮小，想找到適合的另一半只能依靠相親的方式，但卻仍有失敗的可能。中國河南省周口市1名崔姓男子，因待在家中沒事做，聽從鄰居建議去相親。豈料，剛到女方家門口便對眼前景象大吃一驚，而且排隊超過1個小時還被女方父母請回家，讓他無奈「連人都沒看到。」

根據《海客新聞》報導，崔男表示，自己近日剛自外地返鄉，打算在家裡好好休息一陣子，鄰居見狀便建議讓他去相親，崔男也抱著好玩試一試的心態便答應了前往。

沒想到，崔男到達女方家時，竟看到門口大排長龍，許多男子都在等著門外排隊等候，有些人還因為無聊開始聊天，「一個一個（進）去，女孩問什麼就說什麼。」崔男接著苦笑表示，「但到最後我也沒見到，人家女孩父母看到我騎機車，直接就叫我回去。有聽之前排隊（進去）出來的人說，女生長得挺白的，具體長什麼樣我也不知道。」男子在女方家門外排隊一個小時都沒看到對方的長相。（圖／翻攝自海客新聞）

▲男子在女方家門外排隊一個小時，都沒看到對方的長相。（圖／翻攝自海客新聞）

新聞曝光後，許多網友紛紛不以為然留言，「感覺太卑微了吧」、「不敢恭維女孩的這種行為」；還有人打趣，「先買個會員才有資格排隊。」

延伸閱讀
比特犬衝後院「咬死20年老狗」滿地鮮血　飼主0道歉冷問：死掉了哦？
486先生爆抄襲網紅影片　道歉文「2字」挨轟沒誠意
今年第6射！　南韓軍方：北韓又發射不明飛行物體

 

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
韓國瑜突宣布「韓先生的下一步」　台灣一角相見
151林彥君分手韓國歐巴　「速凍12顆卵子」
辣媽遭拐慘淪性奴　20男每天輪流硬上
Toyz詐賭300萬影片曝光！戴「隱形眼鏡看牌」被抓
新年驚喜送「百萬禮物」　夏如芝老公嚇傻石化
主播吃麵「重疊確診足跡」！旅館隔離過年　PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

悲情男「排隊相親」白膚妹！苦等1小時被打槍：女方看到我騎車來

攜手接力跨越海峽　罹病台胞安返家鄉

2.2億現金直接派發！超狂富裕村年終現場曝光　網笑：還招村民嗎

13歲男童失蹤3天被4狗活活咬死　陳屍1.5m廢屋「啃到只剩碎骨」

康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑

王毅與布林肯通電話　強調「停止在台灣問題上玩火」

Omicron+Delta夾殺！深圳19天就解封　市民齊慶祝「深圳速度」

張一鳴卸任字節跳動法定代表人　由張利東接任

陸專家：盲目開國門會帶來災難　要做好規劃「包括民眾心理準備」

「背靠十大煙廠」最神秘女富豪被查　旗下兩公司一天市值蒸發千億

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

9歲阿金溜滑梯不忘「預備備～」狗掌輔助趴姿萌翻爸：沒教牠XD

黑人家中院內走動「形跡可疑」　遭警跳針式盤查怒噴法條教育

Siri聽得懂《哈利波特》咒語！　「5句操控iPhone」麻瓜變巫師

悲情男「排隊相親」白膚妹！苦等1小時被打槍：女方看到我騎車來

攜手接力跨越海峽　罹病台胞安返家鄉

2.2億現金直接派發！超狂富裕村年終現場曝光　網笑：還招村民嗎

13歲男童失蹤3天被4狗活活咬死　陳屍1.5m廢屋「啃到只剩碎骨」

康希諾「單針疫苗」量產上市　年產量預計可達2億劑

王毅與布林肯通電話　強調「停止在台灣問題上玩火」

Omicron+Delta夾殺！深圳19天就解封　市民齊慶祝「深圳速度」

張一鳴卸任字節跳動法定代表人　由張利東接任

陸專家：盲目開國門會帶來災難　要做好規劃「包括民眾心理準備」

「背靠十大煙廠」最神秘女富豪被查　旗下兩公司一天市值蒸發千億

他好奇1道「古早味配菜」沒落了？　內行人分享吃法：家庭必備

內幕／花旗消金嫁星展有跡可循　這2點漏玄機

中華電信女職員「鑽漏洞」騙數千iPhone　詐走3529萬

林秉樞交保夢碎提抗告搏翻盤　高嘉瑜感謝法官可以安心過年

年終獎金放大術　富邦證教你這5招

晶華搶年菜外帶商機　新春家宴最低5.9折優惠搶市

執行春安工作辛勞　黃偉哲、郭信良率隊慰勉警察人員及協勤民力

民進黨六都全由蔡英文徵召　作家怒嗆：好意思叫民主進步？

菜鳥被詹皇「指導」露驚恐臉　LBJ自比鋼鐵人：別做我會做的事

小蠻霸氣育兒觀：這是「我」的寶寶！　堅定1觀念拒絕被情緒勒索

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

34歲妻對精液過敏被罵不檢點！怒朝老公下體潑酸

老農發現合葬水墓　專家一看驚喊：快挖！

「背靠十大煙廠」最神秘女富豪被查 旗下兩公司一天市值蒸發千億

女模買精生3混血美娃！被噴孩子沒爸現況身家上億

推倒強吻醉男　「13天死亡」女慘挨告

8歲兒子1天打賞48萬給直播主　爸一看帳單崩潰

13歲童失蹤3天　被4狗啃成碎屍

騰訊新鮮人嗆高層：慢性殺人當榮譽

醫院年會掛橫幅「手術室裡全是錢」

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

陸委會歡迎朱鳳蓮訪台 前提要「放下僵化的意識形態」

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

超狂富裕村年終發「2.2億現金」

更多熱門

相關新聞

她揭媽寶4特徵...釣出苦主：男友跟媽十指緊扣

她揭媽寶4特徵...釣出苦主：男友跟媽十指緊扣

近日知名YouTuber「台南Josh」被妻子家暴，對方還在牆壁寫下「死媽寶」，引發外界關注。就有網友列出幾個媽寶特徵，包括常提到「我媽說」、「我怕我媽不喜歡欸」等；他也好奇詢問，「大家還有遇過什麼常見的媽寶行為呢？」

台達電被駭遭勒索4.1億元　估約1.35萬台電腦被加密

台達電被駭遭勒索4.1億元　估約1.35萬台電腦被加密

胃食道逆流幾乎人人有　醫示警這狀況恐變食道癌

胃食道逆流幾乎人人有　醫示警這狀況恐變食道癌

網購不二馬大叔胖虎　他開箱傻眼

網購不二馬大叔胖虎　他開箱傻眼

「妞新聞」欠千萬勞保　百名受害網紅求救

「妞新聞」欠千萬勞保　百名受害網紅求救

關鍵字：

周刊王相親

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

郭雪芙性感床照曝光！

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面