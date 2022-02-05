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女方家門口塞爆人！他「排隊相親」苦等1hr被打槍：騎機車來被嫌

記者鄭思楠／綜合報導

春節假期，「相親」成為網路熱門話題之一。河南1名男子返鄉過年期間待在家中沒事做，在鄰居介紹下便答應相親，沒想到抵達女方家門前，才發現等待相親的男子大排長龍，猶如選秀比賽海選現場。最後他等了足足1個多小時，卻扔被女方父母以一個原因請走，連女孩人都沒見到。

據《九派新聞》報導，河南1名崔姓男子日前從外地返鄉過年，打算趁着假期好好休息一番。由於崔男待在家沒事做，家人及鄰居見狀便「關心」起來，建議他把握時間及機會前往相親。崔男一直在城市工作、愛情暫沒着落，故抱着一試無妨的心態答應。

▲▼ 陸男排隊等相親。（圖／翻攝自影片）

▲陸男排隊等相親。（圖／翻攝自影片）

沒想到當崔男到達相親對象的家時，竟發現門前已有7至8名男生正在排隊等候，猶如等待面試或參加選秀比賽。他指門前的男生似已等候多時，有人還因無聊而開始搭訕聊起天來，「一個一個（進）去，女孩問什麼就說甚麼。」

排隊排了足足1個小時，崔男以為即將有機會相親對象，可是卻突然遭女方的父親請走，最終連女生的樣子如何也見不到。他苦笑着解釋，「有聽之前排隊（進去）出來的人說，女生長得挺白的，具體長什麼樣我也不知道。到最後我也沒見到（相親對象），人家女孩父母看到我騎機車，直接就叫我回去」。

崔男的經歷曝光後引來網友熱議，紛紛認為女方家人太過分，「不敢恭維女孩的這種行為」、「先買個會員才有資格排隊？」、「這樣的相親沒必要去，全部安排在一天，排隊見面把自己捧上天了」、「感覺太卑微了吧」。

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