聯誼妹子提3條件「要給零用錢」　他看傻：我有70K還要跑婚友社？

▲婚友社的妹子要求都好高。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

每到農曆新年，黃金剩男剩女都會被家人關心感情狀況，實在讓人好頭痛！一名男子心有戚戚焉地說，今年他特地到婚友社找對象，想趕在過年前給家人一個好消息，但婚友社女性開出的條件都是「月入70K以上，且可以給零用錢，還不用做家事」，讓他崩潰直呼「不是我不想找阿！！」

原PO在臉書「靠北女友my girl」匿名表示，避免過年又被家人催婚，他這次提早報名婚友社，但不是他不想脫單，而是女性的擇偶標準太高。近期婚友社介紹給他的對象都要求月入7萬以上、願意給老婆零用錢、不要求老婆做家事，「如果我真的有可以給你零用錢，還不用你做家事，我月入有70K以上，那就換成我挑人～不會跑婚友社了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲去婚友社找對象結果更心涼。（圖／翻攝自靠北女友）



原PO認為，「有沒有想過這樣是物化女性？」婚友社很多女性開的要求太高，卻沒衡量自己本身條件值不值得，要是真的有如此多金又疼女生的男性，怎麼還會求助婚友社呢？

網友笑虧，「我相信你如果有這些條件也一樣會找年輕、身材火辣這種條件的對象，少在那邊」、「娶外籍新娘也很好」、「對啊哈哈哈大大這就是現在的生活現實～所以啊還是單身比較好」、「你有70k真的不用這樣委屈自己」、「建議這種直接找個外傭」。