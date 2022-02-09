釜山「豬哥」市長性騷女員工！辦公室硬來造成精神創傷　二審判3年

▲南韓釜山前市長吳巨敦2020年4月召開記者會，向大眾坦承曾性騷市府女職員。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山市前市長吳巨敦曾於2018年2度性騷市府女職員，2020年4月更在市長辦公室性騷另名女職員，導致對方罹患創傷後壓力症候群，之後遭某網紅在YouTube上爆料。釜山高等法院今（9）日針對此案召開二審，駁回吳巨敦與檢方的上訴，維持一審3年徒刑的判決。

根據《韓聯社》，釜山高等法院刑事2部（部長法官為吳賢圭，오현규）於9日下午召開二審判決，駁回吳巨敦與檢方以量刑不當為由所提出的上訴要求，於是維持一審之判決，判處其3年有期徒刑、性暴力矯正課程40個小時、5年內禁止其在兒少與殘疾人士機構就業。

法官表示，「被告（吳巨敦）靠著自己優越的社會地位強制性騷被害人，此屬於權力型性暴力的範疇，因此一審判刑妥當。被告忘卻釜山市長的職責，從其犯案手法、犯案地點、與被害人之間的關係來看，其犯行相當惡劣，有極大可能遭受社會責難。」

據悉，直到南韓於2020年4月15日結束總選（國會議員選舉）後，當時隸屬於共同民主黨的吳巨敦才選擇於該年4月23日出面召開記者會坦承犯案，並辭退釜山市長一職，2021年4月7日釜山市長補選中，由最大在野黨國民力量候選人朴亨埈勝出。

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