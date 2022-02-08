日本三笠宮「瑤子女王」感染新冠肺炎　皇室成員確診首例

▲三笠宮瑤子女王(Princess Yoko)確診新冠肺炎，成為皇室首例。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

大正天皇（1879年-1926年）的曾孫女、寬仁親王（1946年-2012年）的女兒三笠宮「瑤子女王」8日確診新冠肺炎，成為皇室成員首例，目前已經住進皇居內的宮內廳醫院住院治療。宮內廳表示，目前瑤子患新冠的傳播途徑尚不清楚。

根據《朝日新聞》報導，瑤子1月底為了參加宮中祭祀訪問皇居，但宮內廳認為，出席了同場活動的德仁天皇和其他皇室成員，沒有感染的可能性。

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