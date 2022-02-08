　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本三笠宮「瑤子女王」感染新冠肺炎　皇室成員確診首例

▲▼日本皇室成員三笠宮瑤子女王(Princess Yoko)。（圖／達志影像／美聯社）

▲三笠宮瑤子女王(Princess Yoko)確診新冠肺炎，成為皇室首例。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林彥臣／綜合報導

大正天皇（1879年-1926年）的曾孫女、寬仁親王（1946年-2012年）的女兒三笠宮「瑤子女王」8日確診新冠肺炎，成為皇室成員首例，目前已經住進皇居內的宮內廳醫院住院治療。宮內廳表示，目前瑤子患新冠的傳播途徑尚不清楚。

根據《朝日新聞》報導，瑤子1月底為了參加宮中祭祀訪問皇居，但宮內廳認為，出席了同場活動的德仁天皇和其他皇室成員，沒有感染的可能性。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
桃花月大公開　「4星座」西洋情人節前可望脫單
營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」　第1招超簡單
吳建豪認了F4「每個人都有嫉妒」　言承旭鬆口吐心結
館長拒退預售錶「告輸買家」　30字回應神反轉
快訊／大樂透連4槓！下期上看2.6億元　16人抱走百萬紅包
奧斯卡名單／最佳影片入圍出爐！　蜘蛛人、暮光女搶帝后
快訊／義大晚間緊急清消！停業公告曝光
快訊／台灣女婿《不丹是教室》入圍奧斯卡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本三笠宮「瑤子女王」感染新冠肺炎　皇室成員確診首例

英國外交部警告：中國必須尊重「福克蘭群島主權」

趙立堅警告立陶宛：不要妄圖拉攏他國反華　中國脅迫純屬無中生有

北韓飛彈基地驚曝完工！可容納洲際彈道飛彈　距中國邊境僅25公里

確診Omicron「再染妹妹BA.2」　以色列驚爆多例二次感染

「半年化療12次」肌肉體力都歸零　加拿大滑雪王子冬奧摘金超勵志

香菜輸了！泰國麥當勞推「辣醬肉鬆冰炫風」　網驚：鹹甜超好吃

99歲老婦遭養老院看護性侵！　家人遠端監視器目睹全程

愛妻揪前夫「在他床上激戰」！理工男出差提前回家　驚喜變驚嚇

台灣開放福島食品登韓媒！韓續禁福島水產　憂台「更快加入」CPTPP

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

鈴鐺卡飼料碗偷吃被爸抓包　現行犯貓無奈閒晃等主人唸

日本三笠宮「瑤子女王」感染新冠肺炎　皇室成員確診首例

英國外交部警告：中國必須尊重「福克蘭群島主權」

趙立堅警告立陶宛：不要妄圖拉攏他國反華　中國脅迫純屬無中生有

北韓飛彈基地驚曝完工！可容納洲際彈道飛彈　距中國邊境僅25公里

確診Omicron「再染妹妹BA.2」　以色列驚爆多例二次感染

「半年化療12次」肌肉體力都歸零　加拿大滑雪王子冬奧摘金超勵志

香菜輸了！泰國麥當勞推「辣醬肉鬆冰炫風」　網驚：鹹甜超好吃

99歲老婦遭養老院看護性侵！　家人遠端監視器目睹全程

愛妻揪前夫「在他床上激戰」！理工男出差提前回家　驚喜變驚嚇

台灣開放福島食品登韓媒！韓續禁福島水產　憂台「更快加入」CPTPP

對手瞄準MT-07！Honda新款黃蜂重機「CB750S」模擬圖曝光

卡達世足賽前哨戰　超人力霸王親子足球保衛戰降臨台北

2022年桃花月大公開！「4星座」西洋情人節前可望脫單

國銀2021年存放比再探新低！　金管會：不是爛頭寸

快訊／台南安南區城西街二段鐵皮建物火警　搶救迅速未有人員傷亡

塔克改台中「Sun」課　傳轉戰T1葳格太陽

「報稅小白」想申請報稅　需在3／15前申請！

館長拒退預售錶「告輸買家」！30字回應神反轉　網驚：太無情了

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

快訊／大樂透連4槓！下期上看2.6億元　16人抱走百萬紅包

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

穿衣注意！蚊子最愛4顏色　最新研究曝光

地方媽「挺豪乳」接兒遭偷拍　公開火辣照回擊

俄內部憂侵烏代價難度高　美攔截內容曝光

264張彩券全中　幸運男爽贏367萬

女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下

紅包紙鈔印「天地銀行」　學生怒：這是冥幣

7男閹割直播遭警破獲！日男自宮煮陰莖料理

追不過Omicron　南韓宣布放棄檢測和追蹤

快訊／拜登政府二次對台軍售　售28億「愛國者系統」

高命中率滅蚊秘技曝光！手掌方向是關鍵

多倫多大學新年發紅包！學生打開驚見全是冥紙

美軍增援部隊　陸續抵波蘭

更多熱門

相關新聞

即／北市南山廣場爆確診足跡！全棟急清消

即／北市南山廣場爆確診足跡！全棟急清消

新北市板橋區今（8日）爆出一家四口確診消息，其中20多歲大女兒被篩檢出陽性，Ct值20，連帶父母、妹妹等3人也被查出確診，而小女兒在台北市信義區南山廣場的勤業眾信聯合會計師事務所上班。對此，勤業眾信中午緊急要員工居家辦公，而南山廣場商辦大樓則是於晚間6時起執行全面消毒。

女足代表隊搭機返台　落地又驗出1人陽性

女足代表隊搭機返台　落地又驗出1人陽性

第22期疫苗明天開搶！727萬人符合資格

第22期疫苗明天開搶！727萬人符合資格

北韓ICBM飛彈基地完工！距中國邊境僅25公里

北韓ICBM飛彈基地完工！距中國邊境僅25公里

以色列爆多例「確診Omicron再染BA.2」

以色列爆多例「確診Omicron再染BA.2」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

新北感染源不明一家四口Ct值曝

汪小菲「十指緊扣小14歲女星」被拍到了！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

噁！高雄知名冬瓜行被爆老鼠死鍋中

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面