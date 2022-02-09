北韓自誇飛彈試射震撼世界：「嗆聲美國」只有我們敢！

▲北韓1月11日上午7時再度試射極超音速飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年1月以來進行高達7次的飛彈試射，包括試射極超音速飛彈、中遠程彈道飛彈（IRBM）火星-12型，北韓外務省昨（8）日坦承上述軍事舉動是朝著美國而來，除了勇敢宣示國家防衛自主權，更大膽表示，「只有我國（北韓）敢將美國本土納入飛彈射程圈內」，認為自己是世界少數擁有核武、極超音速飛彈的國家。

根據《韓聯社》，北韓外務省8日在官網上刊登一篇標題為「偉大過人的膽識與器量，勝利的寶劍出鞘」的文章，首先提到年初所進行的2次極超音速飛彈試射，以及1月30日試射的火星-12型中遠程彈道飛彈，並表示，「只要有誰敢觸碰人民尊嚴的寒毛，絕無可能獲得一絲慈悲與饒恕！如此金正恩同志堅定的意志，再度向世界展現歷史創舉。」

北韓認為年初的7次飛彈試射簡直是「震撼全球」。北韓外務省表示，「將美國本土納進飛彈射程圈範圍，同時靠著進行飛彈試射，以巨大的震幅『震撼』世界，在如今這個地球上只有我們（國家）敢！」

▼金正恩11日在專車上用望遠鏡觀看、親自指導極超音速飛彈試射（圖／路透社）

▲金正恩參觀出席指導極超音速飛彈試射，金與正、趙甬元在一旁拍手叫好。（圖／路透社）

北韓外務省認為，「如今全世界還有許多國家靠著看美國臉色度日，在屈辱服從和盲從下虛度歲月，只有我們（北韓）能光明正大向美國喊出我們的心聲。全球200多個國家中，能同時保有氫彈、洲際彈道飛彈、極超音速飛彈的國家根本就沒有幾個。」

文中稱頌北韓最高領導人金正恩的政績，「這所有的勝利，乃歸功於敬愛的金正恩同志所懷抱的過人膽識與堅忍強悍的肚量，以主體思想『核寶劍』寫下真正正義與和平守護的歷史新頁。」

據悉，北韓今年1月進行高達7次的飛彈試射，造成韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，其中中遠程彈道飛彈（IRBM）火星-12型更直逼美國所規範的「紅線」，同時金正恩1月19日所出席召開的勞動黨政治局第8屆第6次會議上更表示，不排除恢復進行核試驗、試射洲際彈道飛彈。

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