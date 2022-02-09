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北京冬奧裁判不公爭議　韓國年輕人仇中意識升溫

▲▼北京冬奧短道速滑賽南韓選手黃大憲。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓選手黃大憲遭判犯規失格，引發年輕人的仇中意識。（圖／達志影像／美聯社） 

中央社記者廖禹揚首爾8日專電

韓國選手在北京冬奧短道速滑賽中遭判犯規失格，引發體育界與輿論不滿，韓媒觀察，韓國20至39歲年輕族群原就因各種韓中糾紛對中國觀感不佳，仇中情緒更加升溫，網路評論充斥對中國的謾罵。

北京冬奧短道速滑男子1000公尺準決賽7日舉行，韓國選手黃大憲與李俊瑞原本分占小組第一及第二名，但裁判判定兩人犯規，取消兩人成績，中國代表隊因此有3名選手進入決賽。

判決出爐當下，不只現場選手立即提出抗議，透過轉播觀賽的韓國體育界知名選手也紛紛在社群網路上發文表示傻眼，以直言豪爽聞名的排球選手金軟景大呼「又失格？！哇氣死！」，去年在東京奧運射下三金的射箭女將安山也發文對這項結果表示無奈。

大韓體育會與之後在決賽中率先衝線但同樣遭判失格的匈牙利選手劉少林都向國際滑冰總會（ISU）提出書面抗議，但雙雙遭駁回，這回連曾出戰2010年溫哥華冬奧的美國競速滑冰選手貝德福德（Ryan Bedford）都看不下去，發文直批ISU與中方勾結。

▲▼北京冬奧短道速滑賽南韓選手黃大憲。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓媒體氣到說，「叫中國把獎牌都拿走算了」。（圖／達志影像／美聯社）

時刻關注奧運動態的韓國媒體也氣得不輕，其中最令人瞠目結舌的便是首爾新聞記者發出的報導，標題重複兩次「叫中國把獎牌都拿走算了」，內文則是將類似句子「叫主辦國中國把獎牌都拿走算了」重複貼上10次，可以看出記者本人有多怒火攻心，不過首爾新聞網站後來將這篇報導移除。

除裁判不公爭議，韓國輿論也直指，中方確定主辦北京冬奧後，就積極從韓國挖角競速滑冰教練等訓練人才，「移植了韓國競速滑冰DNA」才能在賽中奪金。

在一片對北京冬奧的罵聲中，中央日報指出，從社群網站反應可以看出年輕人的仇中情緒升溫，包括在大學生為主的網站上怒罵中國滅亡的貼文一下就有數百人按讚，短道速滑、相關選手名稱及辱罵中國的用語也登上韓國地區推特熱門關鍵字。

根據中央日報去年底對1000多名成年人進行的民調，20至39歲族群中對中國抱持反感的比例超過6成。

中央日報報導分析，近年來中國聲稱泡菜等韓國文化源自中國，這次冬奧開幕式使用的朝鮮族韓服也引發爭議，在韓國被稱為「文化工程」，意指中國意圖操作侵占韓國文化，韓國年輕人原就對中國積怨已深，加上20至39歲年輕人對「公正」特別敏感，這次事件又涉及攸關國家榮耀的體育競賽，對現況更是火上加油。

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