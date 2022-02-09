LIVE／電影院內用解禁？北市元宵節將「微解封」　柯文哲公布項目

記者袁茵／台北報導

指揮中心9日公布，新增10例本土確診，其中台北市松山區點點幼兒園增加3例，分別是補習班的2名小學生爸爸和1名學童；另外新北市板橋區一家四口群聚案擴大，新增妹妹（案19346）男友的媽媽（案19385）確診。針對群聚感染案擴大，台北市政府9日下午3時30分召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市松山區點點幼兒園、補習班群聚案，截至2月9日已有18人確診（包含案18590），由於一名老師（案18590）和新北蘆洲確診男（案18397）在南川麵館有共同足跡，進而遭到感染，造成幼兒園和補習班群聚。2月9日新增案19344的家人（案19386）、學童（案19384）和其家人（案19383）於居家隔離期間陰轉陽。

此外，新北市板橋區一家四口確診案擴大，新增妹妹（案19346）男友的媽媽（案19385）染疫，目前感染源尚不明；由於姐姐（案19355）曾在台北市信義區勤業眾信聯合會計師事務所上班，地點位在信義區南山廣場，受到外界高度關注。

據了解，台北市政府已為此成立「勤業專案」，具體細節將於2月9日下午3時30分的北市府防疫記者會公布；除此之外，也將公布2月15日元宵節微解封項目與範圍，包括電影院內用解禁等，將由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席說明。