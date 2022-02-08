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婦身兼父職扶養4子女長大　罹癌往生愁後事費枋警出手協助

▲枋寮警分局東海所長藍清輝將善款交付莊婦次女 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海所長藍清輝將善款交付莊婦次女 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春日鄉莊姓婦人去年身體不適到醫院就醫，被診斷罹患癌第4期，經近1年治療過世，留下4子女，枋寮警分局東海派出所員警獲悉，發動地方善心人士募集新台幣8萬7000元，期盼幫助他們暫度難關。

東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，近日透過民間友人得知，春日鄉45歲莊姓婦人，因先生早世，身兼父職照4名子女長大。

去年4月因身體不適至醫院看診，診斷出患有左側舌部惡性腫瘤第四期，之後進行一系列手術及化療，後續回家休養，但經過近1年之定期化療及回診後，情況不見好轉，於日前過世。

經了解，莊婦一家生活本就相當困頓，生前從事臨時工，僅靠微薄薪水養子育女，化療休養期間，長女大學畢業後須全心照顧母親及定期陪伴至醫院進行化療，無法有更多的時間從事其他工作；次女目前為就學期間，因此家中經濟重全靠長子從事鐵工之收入，由於支付龐大醫療費用，生活陷入困頓，又逢母喪，需錢辦理喪葬等費用，四處求助。

藍所長獲悉後聯絡民間友人鄭再松、張勝妹、戴昆財、戴奎浚、許展榮、黃慶春、江宏偉、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、潘榮彬等人，捐助新臺幣2萬元整，偕同屏東縣表揚好人好事運動協會張堉衫總幹事等人共同捐助新台幣6萬7000元，並於東海派出所內親將善款新臺幣8萬7000元交予蘇姓次女，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助他們順利度過眼前難關。

枋寮警分局長簡彥匡肯定所長藍清輝帶領所內同仁發揮愛心，對弱勢家庭主動聯絡善心人士進行協助，「施比受更有福」，足資同仁學習。

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