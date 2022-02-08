莫德納到了　屏東火車站、潮州火車站12、13日開打

▲屏東火車站、潮州火車站12、13日施打莫德納疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節前國內本土疫情嚴峻，屏東縣政府衛生局提供多元疫苗接種選擇，積極加開疫苗速打站場次，並強調打任何疫苗都有風險，打得到、衡量利弊得失後願意打的疫苗就是好疫苗，但有部分民眾仍持續苦等莫德納疫苗。

衛生局於2月7日接獲中央配送莫德納疫苗，規劃於本週末2/12、2/13二天上午8:30~11:30，下午13:30~16:00在屏東火車站及潮州火車站加開莫德納疫苗施打場次，上、下午各開放600個名額，民眾可持健保卡及黃卡前往施打。

衛生局長施丞貴表示，年後疫苗量充足，民眾不用擔心打不到疫苗，為避免1922平台預約民眾與隨到隨打民眾一起打，造成排隊糾紛及現場混亂現象，特別於33鄉鎮市衛生所將1922預約平台與隨到隨打民眾進行分流，每週一、三、五提供平台預約，週二、四、六則開放現場排隊限額制隨到隨打，以確保提供民眾安全的疫苗施打品質。

衛生局也配合中央政策，與屏東縣長期照護管理中心合作，提供需陪伴照顧的長者及高風險族群疫苗施打服務，2月10日特別在33鄉鎮市衛生所開設提供有長照需求、高風險民眾由居家服務員陪同前往施打疫苗服務，為維護長者及高風險族群的安全，請一般民眾禮讓這些需要人照顧的長者及高風險族群優先施打，一般民眾可至1922預約平台預約或前往鄰近合約診所接受疫苗施打。

疫苗施打相關資訊民眾可上COVID-19一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19)或至衛生局官方網站(https://www.ptshb.gov.tw/)查詢。