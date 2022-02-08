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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定福食解禁有助加入CPTPP　謝長廷：反對開放早已變成政治問題

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島等五縣食品進口管制。對此，駐日代表謝長廷8日傍晚表示，今天對日本五縣市食品禁止輸入的放寛，是對日本和國際社會傳達台灣願意廢除貿易障礙，遵守高標準的自由貿易要求，對爭取CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是正面的。

行政院8日召開宣布「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等日本五縣食品進口管制解禁。政院也指，預告期為10天，在這期間可以聽取各方意見並整理；根據規劃，預定福島食品開放是在2月21日由衛福部正式公告後即日生效，並於3月1日會函告地方政府食安自治條例抵觸無效。

在解禁規範上，政院採「3原則＋3配套」。3原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關；至於3項配套方面，則是未來將把「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」，針對具風險品項，要求提供輻射證明及產地證明雙證，且福島5縣市食品將於邊境100％檢驗。

對於逾10年的福島等5縣食品解禁，謝長廷8日傍晚透過臉書表示，保護國人健康是政府最重要的任務，10年前也是因這樣的考量而禁止日本五縣市食品輸入台灣，但10年間變化巨大，在全世界都解禁的今天，反對開放早已變成政治立場的問題了，例如中國香港開放日本食品，而中國本身卻不開放，並不是香港人健康不重要，而是因為中國的意識形態和政治面子重要。

「今天對日本五縣市食品禁止輸入的放寛是對日本和國際社會傳達了清楚且明確的信息：我們台灣願意廢除貿易障礙，遵守高標準的自由貿易要求。」謝長廷說，這對我們爭取進入CPTPP是正面的，而加入CPTPP對台灣的企業競爭力而言，可說是生死關鍵的問題。

謝長廷也強調，「我們比中國貿易自由度高，就沒有理由不讓台灣加入而讓中國加入。」

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