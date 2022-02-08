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鄰居情侶狂啪聲響大！她見枕邊人打呼氣到搧掌　網笑：一樣啪兩樣情

一樣「啪」兩樣情　鄰居情侶琴瑟和鳴枕邊人狂打呼：氣到呼另一半巴掌

▲網友深夜聽見從鄰居傳來的女子叫床聲。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

情侶在一起難免會想恩愛一下，但最好注意一下地點和時間，不要造成別人的困擾，有網友就抱怨，年初四深夜聽見鄰居傳來的呻吟聲，疑似就是情侶「琴瑟和鳴」，因為聲音太過淒厲且大聲讓原PO相當困擾，未料影片曝光後卻引發網友狂笑，原來這位網友的丈夫在一旁的打呼聲和鄰居的 歡愉聲此起彼落，讓原PO火打出手打丈夫，整個過程被記錄下來，不少網友就留言笑說，「一個夜晚兩樣情」。

一名女網友在「爆料公社公開版」上抱怨，鄰居半夜時仍傳出驚天動地的「叫床聲」，音量之大吵到附近民眾無法入眠，事後更將錄到的聲音影片PO上網，影片中不時傳來女子「淒厲的叫聲」。

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農曆過年期間，傳統上是年初三不能行房，原PO就表示，「叫聲沒在停的，初三不能滾床，初四一次補回來」；除了鄰居的叫床聲，影片中還可聽見原PO丈夫打呼聲也在其中，原PO最後為了降低聲響，居然是出手拍打丈夫，整個過程也全被記錄下來，而影片曝光後也讓不少網友笑翻。

網友深夜聽見從鄰居傳來的女子叫床聲，影片曝光後其他網友卻關注另一個焦點。（圖／臉書「爆料公社公開版」）

▲網友關注另一個焦點。（圖／臉書「爆料公社公開版」）

網友笑回，「一個夜晚兩樣情，一邊哀叫聲，一邊打呼聲」、「確定不是家暴嗎唉太慘」、「不能羨慕別人就po文，還打旁邊的人出氣」、「那個啪我會笑死」。

其實類似狀況層出不窮，先前在網路論壇「Dcard」也有網友發文抱怨，隔壁鄰居一直在做愛做的事，「早上做，下午也在做，已經做一整天了」，且前一天晚上也一直不停發出聲音，讓她快要崩潰了。原PO透露，鄰居激情結束還會尬聊，之後又來Round 2，讓單身的她凍未條，不知如何回擊。

對此，有網友回覆，「去她房間門口大喊play one」、「錄音起來用喇叭播最大聲反擊！姐妹不能輸」、「放大悲咒給他們聽」，按照常理，若鄰居噪音擾鄰，住戶是可以報警的，當警方抵達現場噪音依舊存在的話，可依《社會秩序維護法》開罰，另外，民眾擔心沒有證據的話，必須自行錄影蒐證加上分貝機顯示的數據、時間和日期佐證，以便日後求償。

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