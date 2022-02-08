財神爺站門口「寒笑緊盯」！內行曝「恐怖內幕」： 開門就遭殃

▲有網友在家門口驚見一位「不請自來」的財神爺，詭異模樣令人看得心裡直發毛。（圖／爆廢公社）

圖文／CTWANT

農曆新年假期剛結束，過年期間許多人除了到各地走春，不能免俗的，就是到廟裡拜財神爺，祈求新的一年財運到。但一名男網友表示，他家門前莫名來了一尊不請自來的「財神爺」，直挺挺地站在家門看，朝著屋內微笑看著，久久不肯離去，讓他不知道該怎麼辦，上網求助大家。有內行的網友看到照片後，提醒原PO千萬別開門，因為這尊財神爺不是來送財的，「專門討財的」。

一名男網友本月4日在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，照片中有一個身穿藍色衣服的財神爺玩偶，站在他家門口，臉上留著濃密且常的鬍鬚，手持一個紅色籃子，但從大門看出去，這尊疑似財神爺的人偶像，臉上笑容讓人心裡直發毛，讓原PO有點不安的詢問大家，「他是誰，為什麼要在門口不走」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友也嚇一大跳，提醒原PO千萬別開門，「這樣拍好可怕」、「我小時候看到這個會哭欸，莫名覺得長得很可怕」、「我小時候都叫這個『大頭公』，看到都嚇哭」。

後來有內行人揭穿恐怖真相，提到「這種人不送財，專門討財的」、「我都會紅包裝個20或50元給他，通常面具裡都是老先生居多」。

延伸閱讀

▸ 角逐台北市長寶座 陳時中坦言「不排斥」：不愛吃碗內看碗外

▸ 拜登政府二度對台軍售 售28億「愛國者系統」

▸ 福島食品將解禁 18年公投通過…反對票數曝