聯誼時話唬爛！女吹噓「超狂家世」…男友求婚：跟妳父母聊一下

▲女子聯誼時說了一些唬爛話，沒想到當時唬爛的對象，之後卻成了男友，還論及婚嫁。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

兩性交往時，一開始總是會希望給彼此看到自己最好的一面，不過有時候也得注意，千萬別吹噓過了頭，最後導致自己沒有台階下。近日一名女網友就在網上發文哀嚎，她表示自己在聯誼時遇到一名男子，當時隨口編造了自己的家世，不料那個人後來成了她男友，對方也將她的話當真，雙方最後走到論及婚嫁的地步，某天男友突然說要見家長，令她有些不知所措。

一名女網友在「匿名公社」發文，分享自己最近的煩惱，她說：「被最愛的人求婚了，我卻不敢答應。」至於為何這樣說？原PO也娓娓道來，表示在談戀愛時，都會希望給對方看到的永遠是自己最美好的一面，而她與男友認識是在一場聚會上，當時男友無意間聊到自己的父母是大學教授、姐姐是醫生，自己也打算在畢業後開廣告設計公司。

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原PO表示，當時聽完後心裡有一個「不想輸」的念頭，也不知為何會有這樣的想法，她後來就隨口說了一句：「我父母在美國做生意，哥哥們也長期住在那。」但事實上，自己的父母住在南部鄉下地方，職業是果農，她當時心想：「反正以後也不會見面，要唬爛吹牛誰不會。」

聚會結束後，原PO也忘記了這件事，但是後來男方主動聯繫，希望能單獨約吃飯，經過一些時日後雙方也確認了男女朋友的關係，但直到某天，男友突然說：「寶貝，我們該把結婚的事認真計劃一下了。我記得妳說過，妳爸媽都在美國，因為疫情、不好飛去拜訪；我媽建議不如妳來我家，我們用視訊跟妳父母聊一下，我也可以見一見他們。」

被男友這麼一說，原PO才想到這件事，她認為，如果只有男友知道，還算是好坦白，但現在搞到連男友父母也知道這件事了，變得有些騎虎難下，她說：「被他們發現我說謊，他們會怎麼想我？天啊！我到底該怎辦才好？」

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