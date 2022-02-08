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噁！員工爆知名冬瓜糖水店「老鼠死鍋中」　流向多家飲料店

記者賴文萱／高雄報導

高雄前金區一間知名冬瓜糖水老店是不少連鎖飲料店的上游廠商，但有前員工看不下去爆料指控店內環境相當髒亂，不只有蜜蜂屍體浮滿糖水槽，更有老鼠死在鍋中。對此，高雄市衛生局接獲後派員前往稽查，發現作業場所等空間確實有缺失，依法限期改善，負責人則表示，照片是去年的事，已經改善完成。

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍，還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍，還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼前員工出來爆料，高雄知名冬瓜行製作環境髒亂，糖水浮滿蜂屍，還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍　還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍　還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍　還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍　還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍　還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍　還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

這間知名冬瓜糖水老店擁有60年歷史，不過，根據前員工PO出的一張張照片中可見，茶行製作現場環境髒亂惡劣，除了有蜜蜂屍體浮滿糖水槽，還有老鼠死在鍋裡，前員工表示，真的看不下去才出來爆料，因為茶行是不少連鎖飲料店的上游廠商。

▲▼噁爛畫面曝！高雄知名冬瓜行被爆糖水浮滿蜂屍，還有老鼠死鍋中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局派員前往稽查，針對環境缺失部份要求限期改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，衛生局表示，1月28日晚間接獲民眾反映某冬瓜行作業場所髒亂，1月29日派員至作業場所稽查，現場未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面確有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，要求在2月14日前改善。

相關人員強調，若屆時複查未依規定改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項暨同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

經營冬瓜茶行的林姓夫婦下午表示，爆料的照片大概是去年3、4月時候拍攝的，現在早就已經改善完成，並透露爆料者表現不佳最近離職，才開始爆料。至於糖水槽曾出現蜂蜜屍體及老鼠的部分，業者表示，已經有用紗網蓋住糖槽，防止蜜蜂、老鼠亂入。

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