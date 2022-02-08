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社會 社會焦點 保障人權

從陸返台進家門前先跑超商挨罰10萬　機場被攔下無法出國過年

記者黃宥寧／台北報導

林姓男子去年1月間從大陸入境台灣，從機場搭乘檢疫專車前往淡水住處，但抵達住處後，先跑到自家樓下超商購買居家檢疫所需物資才上樓，因此被新北衛生局裁罰10萬元。林拒繳罰款被移送到行政執行署士林分署，由於他名下僅有4500餘元存款，且行蹤不明，士林分署要求移民署將他限制出境，他過年前1天打算出境時在機場被攔下，只好乖乖繳清罰鍰。

▲▼ 士林執行分署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲林姓男子因違反居家檢疫規定遭裁罰10萬元，春節前1日要出境時遭攔下。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林男在去年1月26日起到同年2月9日24時入境台灣後，應進行居家檢疫，但他卻在淡水住家樓下超商購物，並沒有直接返回居家檢疫處所，遭淡水區公所查獲，移送新北衛生局裁罰10萬元。

由於他遲遲未繳納，去年3月間移送士林分署強制執行，但經查卻發現他僅有1輛2006輛馬自達汽車及小額存款，由於士林分署遍尋不著他的汽車所在位置無法進行查扣，只好執行他名下存款，但僅扣得4500餘元；進一步發現他近年仍有數次入出境紀錄，為避免他再度出境增加罰鍰追回難度，士林分署也通報移民署限制出境。

好巧不巧，林男今年春節前1天（1月28日）到機場辦理出境被攔截，他急忙致電到士林分署喊冤解釋「我在台灣隻身一人，沒有親人及朋友可以協助提供物資」他只好自己跑到超商購買檢疫期間所需物品，他更保證購物全程僅花5分鐘，且全程配戴口罩，並不認為自己有違反檢疫規定。

▼林男搭乘防疫專車後，未立刻返家竟跑到超商購物。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼桃園機場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

經執行同仁耐心解說並告知林男他的行為確實已違反防疫規定，如果能在當天繳納完畢，會以最速件辦理解除境管，但林男同時也表達自己臨時籌錢有困難，只好放棄出境，但仍在春節後第1個上班日（7日）立刻繳清10萬元。

士林分署同時也表示，如果因違反防疫相關規定遭裁罰的義務人，若確實有經濟困難無法一次清償，可以檢具相關證明文件向分署申辦分期繳納，如拒絕繳納又不辦理分期，士林分署將強力執行，除扣押查封義務人財產外，如符合法定要件甚至會採取限制住居、拘提、管收等執行措施，以落實政府公權力，善盡防疫責任。

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