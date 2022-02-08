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逆子除夕夜吸毒　母求警逮人！他嗑茫「毒品來自阿扁骨灰罈」

記者張君豪／台北報導

台北市一名婦人因為兒子吸毒屢勸不聽，憂心小孩的未來，無奈在除夕夜報警處理，大義滅親舉動讓警方動容。南港警方獲報後派遣警員到場，當場在該名男子臥室查獲K他命香菸，警方訊後依毒品危害防制條例將他移送法辦。

▲北市南港區許男除夕夜吸毒大鬧年夜飯，母親無奈報警逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市南港區許男除夕夜吸毒大鬧年夜飯，母親無奈報警逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方表示，除夕夜近凌晨0時、轄區舊庄所警方接獲報案，合順街一許姓男子（38歲、毒品前科）因混和吸食毒品、藥效發作在家中大吵大鬧，許男母親對親兒在過年夜家中大鬧失序行為感到萬分悲傷，無奈之餘只好報警求助。

▲北市南港區許男除夕夜吸毒大鬧年夜飯，母親無奈報警逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市南港區許男除夕夜吸毒大鬧年夜飯，母親無奈報警逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區警員到場處理，許男無視警員上門，居然還坐在客廳大剌剌吸食安毒，許男母親在家中找到2小包安非他命，家人請警方進入許男房間調查，當場查獲一支含有K他命香菸；由於許男曾長期混和吸食毒品，藥效發作時完全無視員警的舉動。

警方追問毒品來源，許男胡言亂語表示：「是從阿扁骨灰罈裡拿的」，顯示身心錯亂，警方依持有、吸食毒品現行犯將他逮捕帶回警所調查。南港警方指出，38歲許男是轄區長年列管毒品人口，曾多次落網，但仍不改吸毒惡習，平常在家裡幫長輩工作，換取微薄零用金，但他把父母給他的工資全購買毒品吸食，父母極為痛心只好忍痛檢舉。

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