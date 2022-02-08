台南市紅蔥頭價格崩跌　議長郭信良籲市府加緊處理

▲紅蔥頭價格從年前一路崩跌，台南市蔥農叫苦連天，台南市議會郭信良議長，與陳亭妃委員等人現勘，期盼市府積極因應，才能讓農民們安心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

紅蔥頭價格從年前一路崩跌，至今無法回穩，台南市蔥農叫苦連天，台南市議會郭信良議長，8日上午與陳亭妃委員、農糧署南區分署黃怡仁副分署長，以及蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金等議員一同至產地現勘，期盼市府加緊腳步、積極因應，才能讓農民們安心。

郭信良議長指出，台南市種植紅蔥頭面積近1千公頃，佔全國產量8成，所以一旦價格不好，對台南蔥農的衝擊就很大。對於這次前所未見的紅蔥頭價格崩盤，地方上懷疑中盤商聯合壟斷，壓低價格，否則以往還需進口的紅蔥頭，竟然價格直接腰斬，檢調單位應好好介入調查。

郭信良議長並說，在去年11月早種的紅蔥頭就傳出產量減半、價格崩跌的消息，然而當時台南市政府農業局錯估情勢，只爭取農糧署啟動加工收購補助200噸，直到7日蔥農向陳亭妃委員求助的消息傳出，農業局才回應說要追加收購600噸，然而對於近2萬噸的產量來說，這些收購量還是大大不足。

郭信良議長向市府呼籲，2、3月正是紅蔥頭收成的時候，產地農民既然已經提出所遇到的困難，政府就要立即處理，不管是要向中央爭取經費補助，或是申請冷鏈系統來保存、販售，都要及時因應，不要讓蔥農們血本無歸。