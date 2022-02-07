紅蔥頭大崩盤蔥農憂血本無歸　陳亭妃請農委會緊急協助

▲年後蔥價大崩盤，讓蔥農喊苦，1斤價格比去年同期直接砍半，立委陳亭妃直接向農委會主委陳吉仲反映協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年後紅蔥頭大崩盤，讓農民喊苦，1斤價格比去年同期直接砍半，立委陳亭妃直接向農委會主委陳吉仲反映，陳吉仲責成農糧署副署長姚志旺向地方里長了解，以最快速度解決農民擔憂，陳亭妃說，不要讓農民剛過完年，就為下一筆收入煩惱。

台南市七股區三股里里長黃仙立表示，當地有很重要的農業文化，社區也以農業為主，過年前的紅蔥頭價格就已經不好，沒想到過年後更慘，希望政府能幫他們想想辦法。北門區三光里里長曾進祥也是紅蔥頭蔥農，他說紅蔥頭價從過年前就崩盤，上個月農糧署有發公文，補助加工廠收購1公斤3塊，沒想到這樣的機制看起來沒有發揮效果，年後紅蔥頭價又比當時再更低了1、2元，「用這價格賣出讓農民們真的唉爸叫母」。

陳亭妃表示，紅蔥頭價崩跌不是單一區域的問題，他接到多位里長反映，因此她直接致電農委會主委陳吉仲，要求農委會要趕快解決這個問題，鄉下種植紅蔥頭的大部分都是長輩，每期採收的收入對他們來說都是很重要的收入來源，絕對不能讓他們血本無歸。

曾進祥說，因為一分地的採收成本，本錢大約是一公斤15至16元，目前「採收多少就賠多少」，一分地大約賠5000元。陳亭妃指出，紅蔥頭是台灣很重要的入菜佐料，如果今年價格崩盤，讓農民擔心，也可能會影響到往後的種植狀況，農委會一定要謹慎處理。