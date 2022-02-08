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2歲嬰心臟燒破洞！誤吞電池「血液變酸」惹禍　爸媽忍痛放棄急救

▲▼2歲嬰誤吞鈕扣電池　血液變酸心臟燒破洞。（圖／翻攝自Facebook／Jane McDonald）

▲2歲男嬰休伊誤吞鈕扣電池，心臟被燒破一個洞，父母忍痛放棄急救。（圖／翻攝自Facebook／Jane McDonald）

記者張方瑀／綜合報導

英國2歲男嬰休伊（Hughie McMahon）在去年平安夜時，突然開始大力喘氣、渾身無力，父母緊急將他送往醫院，結果醫生發現，有一顆鈕扣電池卡在他的食道，導致血液變成酸性，把心臟燒破一個洞，醫生搶救後告知，就算恢復呼吸心跳也只能靠機器過活，父母因此忍痛放棄急救。

根據《太陽報》報導，休伊的母親克莉絲汀（Christine McDonald）回憶，去年平安夜晚間7時30分左右，她將休伊抱到床上蓋好棉被，結果卻發現孩子大力喘氣、渾身無力，胸口還發出奇怪的聲響，立刻嚇得將休伊送往急診室。

休伊一度在急診室恢復自主呼吸，但胸口開始大量內出血，克莉絲汀說，「我無法理解，短短一個晚上，兒子居然躺在醫院裡，醫護人員拼命救他，地上全部都是他的血。」由於當時還不知道病因，只能將情況危急的休伊再度轉院。

伊莉莎白女王大學醫院（Queen Elizabeth University Hospital）的外科醫生發現，休伊的血液變成酸性，無法凝結，緊急進入開刀房進行了12個小時的手術，最後發現休伊的食道裡卡著一顆鈕扣電池，而酸性血液將心臟燒出一個洞。

克莉絲汀痛心地表示，「我要求醫生告訴我真相，結果醫生說如果我兒子挺過來，那就只是活著而已，他終身需要靠著機器活下去。」所以他們決定放手、替他清洗身體，在休伊生命中的最後幾小時陪著他。

後來克莉絲汀發現，休伊的一隻猴子絨毛玩偶中本該有3顆鈕扣電池，但其中一顆卻消失了。現在這對父母也發起修法請願，要求禁止使用鈕扣電池，「它們無處不在，不論是孩子的玩具、發出聲音的聖誕卡、鞋子、電動牙刷或裝飾品裡，它毀了我們的生活，我們不想讓其他家庭再經歷我們受過的創傷。」

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