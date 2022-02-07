天生聞不到味道　25歲女染疫突然「嗅覺恢復」嚇壞：聞得到了！

Thoroughly enjoyed chatting to Nancy, who never had a proper sense of smell until *after* she caught Covid – https://t.co/qS6Qo7r6At — Sam Blanchard (@samblanchard9) February 5, 2022

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，許多人染疫後常出現味嗅覺喪失症狀，英國25歲女子南希(Nancy Simpson)鼻子天生聞不到味道，然而她感染新冠病毒後卻突然恢復嗅覺，人生中第一次聞到了氣味。罕見案例讓醫學專家也十分驚訝，正在研究了解中。

英國《太陽報》報導，來自倫敦的25歲女子南希從小就沒有嗅覺，然而她在聖誕節期間感染新冠病毒後，突然發現自己鼻子聞得到味道，她表示，「聖誕節我在家隔離時，突然發現我聞得到所有東西，雖然大量感官一時之間有點難負荷，但我很開心」。

南希表示，自從聞得到之後，她發現自己很喜歡果香、香草味與香氛蠟燭的味道，現在她時常在家中擺滿著各式香氛蠟燭，也因為嗅覺恢復讓她重新愛上某些食物，「我以前很討厭吃鮭魚，但我現在超愛，我想要嘗試更多以前不愛吃的東西，看看我現在感覺怎樣」。

雷丁大學味嗅覺專家帕克(Jane Parker)表示，新冠病毒會損害人體鼻子的神經，阻止其向大腦發送正確信號，通常確診者康復後相關症狀就會消失，也有少數患者症狀持續好幾個月甚至是永久性損害，然而像南希這樣的案例十分罕見，目前英國也尚未出現其他類似案例。

▼女子宣稱染疫後突然恢復嗅覺。（圖／示意圖／達志影像）