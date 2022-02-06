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奧客拍空包裹客訴「沒收到戒指」　店家一看傻眼：你手上的是什麼

▲▼一名奧客在網上購買戒指後，居然客訴自己只收到了空包裹，結果立刻遭店家打臉。（圖／翻攝自TikTok）

▲英國一名奧客網購了一枚戒指後，居然聲稱自己只收到空包裹，結果立刻遭店家打臉。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

英國20歲女創業家祖拜爾（Amani Zubair）最近遇到一個讓她傻眼的奧客，原來這名貪小便宜的客戶在官網訂購了一隻戒指後，居然向祖拜爾客訴，聲稱自己只收到一個空包裹。沒想到，祖拜爾在客戶傳來的照片中，赫然發現戒指就戴在客戶手上，而且客戶得知事情敗露後，還立刻封鎖了祖拜爾，讓她傻眼不已。

綜合英媒報導，祖拜爾最近在TikTok上傳影片，與網友們分享自己最近遇到的奧客，瞬間吸引了逾40萬網友點擊觀看。原來祖拜爾的客戶最近在官網購買了一隻價值26英鎊（約新台幣980元）的18K鍍金戒指，不過對方在收到包裹後，就立即向祖拜爾投訴，聲稱自己只收到了一個空包裹，並要求獲得退款。

祖拜爾表示，「我們一般不會犯這樣的錯誤，尤其是當你的購物清單上只有一樣東西，那出錯的機率真的很小，但我認為也有可能是東西掉了，於是我便請她拍一張包裹的照片給我，沒想到當我收到她手拿包裹的照片時，我居然看見她右手的食指上就戴著我們的戒指。」

於是，祖拜爾善意地提醒客戶，她可能將戒指戴在了手上卻沒發現，沒想到就立刻被客戶封鎖，讓祖拜爾傻眼不已。祖拜爾表示，「我想客戶可能是企圖從我這裡得到一枚免費的戒指，但這樣的行為真的很不可取。我們經常會遇到有奧客聲稱他們沒收到包裹，但我們卻見到物流顯示他已經收貨了，真的很傻眼。我們偶爾會出錯，但有些人真的太離譜了。」

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