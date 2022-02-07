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蘇格蘭祭怪招防疫！豪砸1千萬切教室門通風　反對黨怒轟：侮辱師生

▲▼教室。（圖／取自免費圖庫Pixy）

▲蘇格蘭打算耗資1100萬台幣來裁切教室的門，以改善教室通風不良的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixy）

記者葉睿涵／綜合報導

蘇格蘭政府為了落實校園防疫，決定撥款430萬英鎊（約新台幣1.7億元）來改善教室的通風，以阻止新冠病毒傳播。然而在教育部長薩默維爾（Shirley-Anne Somerville）列出的預算中，人們赫然發現其中有30萬英鎊（約新台幣1100萬元）將被用於「裁切教室的門」，讓反對黨看傻了眼，直批政府此舉根本是在「侮辱全體師生」。

綜合英媒報導，蘇格蘭教育部長薩默維爾最近指出，當地的學校約有2000間教室通風「有問題」，不利於防疫，因此蘇格蘭政府預計將花費430萬英鎊來改善空氣流通。在這些支出中，有400萬英鎊（約新台幣1.5億元）將被用於購買空氣淨化器和排氣扇，而剩餘的30萬則是「裁切教室的門」的費用。

▲▼蘇格蘭教育部長薩默維爾（Shirley-Anne Somerville）。（圖／翻攝自Facebook／Shirley-Anne Somerville）

▲反對黨希望蘇格蘭教育部長薩默維爾可以尋求更好的解決方案。（圖／翻攝自Facebook／Shirley-Anne Somerville）

計劃曝光後，立刻招來反對黨蘇格蘭自由民主黨的批評。發言人雷尼（Willie Rennie）怒轟，「新冠疫情已爆發2年，新學年也已過去3個學期，政府現在才發現我們有2000間教室有通風問題嗎？而且更讓人擔心的是，通風問題可能只是校園防疫破口的冰山一角，而教育部居然還提出了荒謬的提議，不在每個教室里安裝空氣淨化器，而是派人把教室的門鋸掉？」

他補充，「空氣淨化器可以減少病毒傳播，改善學習環境，確實是一個良好的長期解決方案，但要求全體師生在冬天開窗砸門絕對是一種侮辱，他們應該就通風問題得到一個更好的的解決方案，教育部長應該更認真地對待通風問題，加快步伐尋求更合適的解決方案。」

蘇格蘭保守黨主席羅斯（Douglas Ross）也表示，一名退休消防員告訴他，教室的門能在火災中有效阻隔煙霧和熱能，因此拆門一事是不智之舉。

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