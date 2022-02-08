《樂齡南投健康餐盤》食譜電子書　輕鬆照顧長者的胃

▲南投縣政府出版《樂齡南投‧健康餐盤》食譜電子書，供民眾免費下載（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾對高齡長者營養議題的重視，南投縣衛生局於今年春節前夕，將109年銀髮族健康餐盤料理競賽的得獎作品集結成冊，推出《樂齡南投健康餐盤》食譜書，並於衛生局網站提供電子檔供民眾下載，分享相關技巧、改善家中長輩進食問題，以延緩衰弱失能發生。

縣府衛生局長陳南松表示，南投縣65歲以上人口為全國第4高，且全縣老年人口已高達19.45%；此次出版的食譜書，特別加入軟化食物小技巧及銀髮族進食輔具介紹等內容，每道菜皆取用南投在地食材、由餐飲專業教授指導，並有營養師計算份量及營養成分，兼具營養與美味。

該專書內容分為初階「只要會開瓦斯就會煮的簡易操作餐」5款套餐餐點，以及進階的「在家跟著做，也能變廚神」7款套餐餐點，以個人餐點呈現，只要依人數增加食材份量，跟著書中烹飪步驟，就能成為桌上佳餚，並兼顧均衡健康飲食。

陳南松提醒，為長者備餐不建議烹煮過多份量，也不隔餐重覆食用，除避免營養流失，也可降低食物中毒、引起腸胃炎等風險；並適量攝取魚肉類食物，少油少鹽少加工，多蔬果、多運動，善用「我的餐盤」均衡飲食口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，補充缺乏的營養素，就可以吃得健康無負擔。