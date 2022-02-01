新年到！「這些生肖」易有意外發生　命理師教你趨吉避凶

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

年節將至，近來新冠疫情又爆發，許多民眾關心自身健康安危，命理師楊登嵙表示，2022生肖屬「虎」、「兔」的民眾，身體抵抗力較差，容易感冒、受風寒，要多多注意健康狀況；生肖「猴」、「鼠」、「馬」及「龍」的人，則較易有意外發生，提醒民眾須提高警惕，才能迎接好年。

楊登嵙解釋，今年屬猴的民眾，沖太歲、年犯「天哭」，多有孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

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屬鼠的人，因爲流年行「喪門」煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至於外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會；生肖是馬的民眾，因年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心髒、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、5月、及7月份更需提高警惕。

另外，生肖龍今年犯「天狗」、「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

楊登嵙指出，今年屬虎的人正值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症；屬兔的民眾「病符」入侵，抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。

楊登嵙說，特別是農曆正月、4月、及10月份，期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

