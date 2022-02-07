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解禁福島食品僅需「行政命令」　可能宣布時間點曝光

▲▼日本政府決定將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

▲日本政府2021年拍板，將福島核電廠汙水排進大海，引發南韓、中國等強烈不滿。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府積極準備解除對日本福島5縣食品的管制，引起朝野高度關注。福島食品解禁不涉及修法，僅透過行政命令訂定進口規範，修訂公告後即可。國民黨立法院黨團內部預估，政府宣布解禁時間點可能落在3月底前。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，馬政府於同年3月25日，以行政命令的方式，禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。官員指出，若要解禁福島核食，亦由行政部門修訂相關行政命令後公告即可。

針對解禁福島核食一事，行政院長蘇貞昌在農曆年前受訪指出，政府對於食安嚴格把關、絕不放水、絕不打折，同時政府會加強各方面，為民眾的食品安全把關，「不只是國際食品，國內的食品也一樣」。

立法院長游錫堃7日首度正式表態指出，福島食品必須符合國際標準、科學論據及民意3大條件，這件事情的決策在行政部門，立法院是站在監督的立場，任何黨都應該盡到監督的效果，「如果剛才講的三個條件都沒有問題，立法院當然應該要支持」。

國民黨團內部預估，政府宣布解禁時間點可能落在3月底前，為避免重傷民進黨年底選情，最晚不會拖過6月。國民黨團總召曾銘宗7日上午受訪時透露，他收到消息指出，蔡英文政府將於今明兩天解禁福島核災食品，他呼籲不要踐踏民意，若強行開放，藍營將會有一系列的措施。

曾銘宗強調，反核食公投是2018年經過779萬人民投票通過的重要政策，盼蔡政府能聽見民意、不要踐踏民意，他並透露，已接獲消息，不是今天就是明天將會開放核食進口。

民進黨團總召柯建銘指出，開放福島食品的議題，尊重總統與經貿團隊的決定，總召沒資格問，也不會去問。

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