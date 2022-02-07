快訊／日本福食將解禁　行政院8日記者會說明

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

受到311福島核災影響，日本五縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品被我國禁止進口逾10年，如今有望開放。行政院7日晚間發布採訪通知，將於8日上午10時召開「日本食品輸入管制措施」記者會，預計將宣布福食解禁，相關具體的調整方案及配套措施，也將一併在明日上午記者會說明。

羅秉成表示，2011年3月11日發生日本東北大地震到現在已有十年多，世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關輸入管制。時至今日，仍對福島周邊地區「全部食品」禁止輸入的國家，全世界只剩下「台灣跟中國」。

羅秉成說，去年公投結果顯示，多數國人期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心。政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，來為國人的食品安全把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

明日記者會將由羅秉成主持，與會官員包括行政院經貿談判辦公室總談判代表兼政委鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲。

自蔡政府宣布開放萊克多巴胺豬肉，下一步恢復福島5縣食品進口傳言四起，如今我國的經貿布局迫切加入CPTPP，解禁福食成為當局重中之重。

對於解禁福食，總統蔡英文多次宣示，會以國人健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據來面對。羅秉成1月27日在行政院會後記者會上被問及此事，也表示，在食品政策上，政府向來立場一定是保護國人健康為最優先考量，也要和於國際標準，乃至要有科學實證證明，都會本於這樣原則依法處理。

另外，跟據《自由時報》報導，府院官員透露解禁3原則：第一、回歸科學檢驗；第二、比國際標準更嚴格；第三、為國人食安把關，至於配套方式則從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（即輻射安全證明＋產地證明）、福島五縣食品於邊境進行100%檢驗。