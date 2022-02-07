賴清德表態屏東縣長支持鍾佳濱　莊瑞雄：副總統不是派系私用

▲民進黨立委鍾佳濱（左）、莊瑞雄（右）日前罕見合體屏東考察。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

2022年屏東縣長競爭激烈，民進黨立委鍾佳濱7日表示，陸續有縣民收到「賴清德副總統推薦鍾佳濱」的一封信，感謝副總統賴清德的推薦與肯定。對此，民進黨立委莊瑞雄回應，總統、副總統都是公共財，不是派系或各別家族的私用。

鍾佳濱7日下午發布新聞稿表示，屏東今天陸續有縣民收到「賴清德副總統推薦鍾佳濱」的一封信，不少民眾看完後驚呼，原來賴清德與鍾佳濱過去有這麼深厚的感情，難怪會支持鍾佳濱選縣長。

莊瑞雄晚間受訪時回應，自己與總統蔡英文為黨、為台灣一起打拚，是多年來累積的革命情感，但總統、副總統都是公共財，不是派系或各別家族的私用。

莊瑞雄認為，選舉是一時的，但價值是永遠的，他認同鍾佳濱文宣「屏東人的縣長應該由屏東人自己決定，鍾佳濱的文宣自己也提過「屏東不需要台北派系命令，不要私相授受指定」，相信鍾佳濱不會因為選情弱勢，就改變他的價值。

莊瑞雄強調，這次的選舉不是指定接班，更不是派系支持，應該要讓屏東人決定。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

▼副總統賴清德首度表態，支持民進黨立委鍾佳濱參選屏東縣長。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

