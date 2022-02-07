快訊／賴清德表態支持鍾佳濱選屏東縣長　追求公理正義展現大格局

▲副總統賴清德表態支持民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者陳崑福翻攝）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米。對此，鍾佳濱7日表示，屏東陸續有縣民收到「賴清德副總統推薦鍾佳濱」的一封信，感謝副總統賴清德的推薦與肯定，未來他會帶著理想與經驗，為屏東繼續打拚。

鍾佳濱7日下午發布新聞稿表示，屏東今天陸續有縣民收到「賴清德副總統推薦鍾佳濱」的一封信，不少民眾看完後驚呼，原來賴清德與鍾佳濱過去有這麼深厚的感情，難怪會支持鍾佳濱選縣長。

鍾佳濱指出，賴清德在信中除了提到他們在修憲與廢除國大時，培養出深厚的革命情感外，同時因為感佩自己懷抱理想又勇於實踐，相信他的能力與歷練，因此推薦鍾佳濱給屏東縣民，並相信鍾佳濱會是一個好縣長。

鍾佳濱強調，感謝賴清德的推薦與肯定，當年與賴清德在國民大會一同為了「修憲」、「廢除國大」、「18歲公民權」等議題奮鬥的往事歷歷在目，未來他也將持續努力，帶著理想與經驗，為屏東繼續打拚。

賴清德推薦信全文：

賴清德真心推薦 有經驗會做事的鍾佳濱

「各位屏東的縣民好朋友，大家好，我是賴清德。要誠心地向大家推薦一位我的好同志、老戰友一鍾佳濱。

佳濱早年參與學生運動、社會改革運動，且歷經國大代表、副縣長、兩屆立委的歷練，我相信他也會是一個好縣長。

我與佳濱一起擔任第三屆國民大會代表，在修憲與廢除國民大會上並肩作戰，兩人培養出深厚的革命情感。還記得當時才三十來歲的佳濱就代表民進黨進行修憲政黨辯論，展現極佳口才，分析事理擲地有聲，讓人刮目相看。

佳濱敢為公理力抗強權，在就讀台灣大學時，衝撞戒嚴禁忌，推動校園民主；後來又投身廢除刑法100條、廢國大等運動，並陪著民主前輩林義雄一步一腳印的「核四公投，千里苦行」，是一位懷抱理想又勇於實踐的人。

更令我感動的是，佳濱關懷弱勢、追求公理的性格，他在當選立委後將選票補貼款全數捐出，成立「公益信託教懷博愛教育基金」，獎勵屏東縣國中小學、高中職應屆畢業生，至今已經六屆，有近5千位學生受惠。不止長期關注教育議題，更協助政府推動新南向政策，發起「立法院新南向國會交流促進會」。

佳濱問政追求公理正義，展現大格局，擔任立法委員近六年來，每會期質詢表現皆名列前茅，質量俱佳，表現出色。

我一路來受到台南鄉親的栽培、支持，讓我有機會替國家盡一份心力。我相信，佳濱的能力、歷練，絕對可以讓屏東有更好的建設與未來，他需要您給他一次機會。」

—賴清德

▼副總統賴清德首度表態，支持民進黨立委鍾佳濱參選屏東縣長。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

