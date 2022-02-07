人在家中坐、玉山網上來　玉管處3D圖台全新改版上線

▲玉山3D圖台全新改版上線。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處以歷年進行高精度航空攝影影像所建置的3D圖台，在近期全新改版並正式上線；管理處表示，新平台為具有跨瀏覽器功能的3D立體圖台，可提供登山資訊、主題地圖等豐富圖資，以符合不同族群的使用需求，介面友善、操作容易，歡迎民眾上線進行一趟全新的虛擬玉山行。

玉管處表示，全新改版圖台為3D地形展示的地理資訊平台：左側圖層區上方提供園區氣象資訊、即時影像，6種定位及生態查詢功能，以方便民眾掌握最新園區資訊；圖層區則建置有基本圖資、地標景點、遊憩資訊、園區設施、3D模型及地形圖等15大類和超過百餘種豐富圖資的樹狀資訊，可任意套疊，只要用勾選圖層名稱前面的方框，就能立即展繪在圖台上。

另針對想親近園區的山友，該圖台還建置「登山資訊」圖層專區，網羅登山常用的山岳、山屋營地、可通訊點及停機坪等資訊，並包含各登山路線步道剖面圖、地圖定位及步道路線飛覽影片，讓民眾在登山前可以預覽行進路線沿途景緻，或登山後再回顧山川美景。

玉管處指出，圖台右側工具列則提供各項實用的工具：最上方的操作說明除介紹操作步驟，還提供各項功能操作的示範影片，也提供GPX檔案匯入圖台功能，讓山友可以從圖台上預覽自己或他人走過的軌跡；量測工具則提供距離、面積量測，還有通視分析的工具，讓山友可以預先了解各山頭據點的景觀視野。

本圖台的另一項特色則是新增製作多種主題地圖，例如製作「本處組織變遷」、「排雲山莊沿革」、「瓦拉米地區礦業案件補償」等，將玉管處歷年所典藏珍貴

歷史照片及公文檔案資料，以故事地圖的方式展繪在圖台上；還有「玉山地質之美」、「玉山山腳下小農紀實」、「八通關越嶺道路東段史話」等主題地圖，將以往平面出版品以空間資訊方式呈現，更能身歷其境感受時空環境的變化。

玉管處說明，本圖台以中文、易操作、絕佳串流速度、真實顯示地形變化為底圖的設計構想，民眾只要以Chrome、Firefox、Edge、Safari等瀏覽器，從玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/）首頁點選「玉山3D圖台」的圖示，或直接連結「玉山3D圖台」（https://ysnp.3dgis.tw/），即可開啟並體驗操作，不需要額外安裝元件。