快訊／連假前「玉山下雪了」！黑夜現白花　過年天氣迎3段式變化

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記者閔文昱／綜合報導

今（28日）晚間至明（29日）南方雲系北移，各地易有局部短暫陣雨。中央氣象局表示，玉山28日晚間6點10分開始降雪，目前降雪持續中。另外，氣象局也提醒，春節假期天氣變化頻繁，年假前期（小年夜、除夕）降雨轉冷，中期（初一至初三）稍回溫但水氣略增，後期（初四後）另一波冷空氣影響，各地氣溫轉涼冷。

氣象局指出，下周日、下周一（30日小年夜、31日除夕）大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區偶飄雨，其他地區轉為多雲時晴的天氣。

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▲玉山下雪了！（圖／氣象局）

到了下周二、下周三（2月1日初一、2日初二）冷氣團減弱，氣溫稍回升，不過由於華南雲雨區東移影響，水氣漸增，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；溫度方面，北臺灣天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。

氣象局提醒，下周四、下周五（3日初三、4日初四）鋒面通過及冷空氣南下影響，天氣轉趨不穩定；下周四鋒面通過，中部以北及東半部地區降雨機率增，南部山區偶有零星雨，其他地區為多雲，下周五水氣稍緩，中南部轉為多雲時晴；冷空氣影響，各地局轉涼冷，北台灣天氣較冷，其他地區早晚亦冷。

▲春節期間天氣變化。（圖／氣象局，點圖可放大，下同）

氣象局預估，5日至7日（初五至初七）東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及東北部天氣較冷涼，其他地區早晚亦冷涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。此外，下周三、下周四（初二、初三）西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請多加留意。

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