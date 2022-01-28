　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／連假前「玉山下雪了」！黑夜現白花　過年天氣迎3段式變化

記者閔文昱／綜合報導

今（28日）晚間至明（29日）南方雲系北移，各地易有局部短暫陣雨。中央氣象局表示，玉山28日晚間6點10分開始降雪，目前降雪持續中。另外，氣象局也提醒，春節假期天氣變化頻繁，年假前期（小年夜、除夕）降雨轉冷，中期（初一至初三）稍回溫但水氣略增，後期（初四後）另一波冷空氣影響，各地氣溫轉涼冷。

氣象局指出，下周日、下周一（30日小年夜、31日除夕）大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區偶飄雨，其他地區轉為多雲時晴的天氣。

▲玉山下雪了！（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山下雪了！（圖／氣象局）

到了下周二、下周三（2月1日初一、2日初二）冷氣團減弱，氣溫稍回升，不過由於華南雲雨區東移影響，水氣漸增，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；溫度方面，北臺灣天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。

氣象局提醒，下周四、下周五（3日初三、4日初四）鋒面通過及冷空氣南下影響，天氣轉趨不穩定；下周四鋒面通過，中部以北及東半部地區降雨機率增，南部山區偶有零星雨，其他地區為多雲，下周五水氣稍緩，中南部轉為多雲時晴；冷空氣影響，各地局轉涼冷，北台灣天氣較冷，其他地區早晚亦冷。

▲▼春節期間天氣變化。（圖／氣象局）

▲春節期間天氣變化。（圖／氣象局，點圖可放大，下同）

氣象局預估，5日至7日（初五至初七）東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及東北部天氣較冷涼，其他地區早晚亦冷涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。此外，下周三、下周四（初二、初三）西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請多加留意。

▲▼春節期間天氣變化。（圖／氣象局）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
心軟「借朋友20萬」還賭債！　他討錢竟被提告恐嚇
快訊／桃園大同2名員工確診　公司回應了
快訊／5縣市豪大雨特報！過年天氣「3段變化」
「三語系」金曲歌手助陣《聲林3》　陳珊妮：無可挑剔
小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師告誡：別罵小孩
王思佳發長文反酸賴薇如！　「被衝康是小三」：兇手呼之欲出
快訊／大樂透4億獎號開出！今起連15天開獎
過年別再說新年快樂！2022年「虎年吉祥話大整理」　虎哩紅包
Angelababy剛斷開黃曉明！大咖男星「秒P結婚照」示愛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園大同2名員工確診　公司發聲明回應了

行道安平行　台南安平道壇道教文物展天后宮媽祖學院登場

快訊／5縣市豪大雨特報！過年天氣「3段變化」　玉山積雪4.0公分

心軟「借朋友20萬」還賭債！　他討錢竟被提告恐嚇

過年送禮最愛！烏魚子「懶人料理」只要4步驟　酒香冷盤上桌

文湖線卡15分鐘！110位旅客被請下車　北捷：列車突無法自動行駛

快訊／連假前「玉山下雪了」！黑夜現白花　過年天氣迎3段式變化

年過30就開始記不住年齡了？　網爆共鳴：接種疫苗還多寫1歲

無懼疫情！刷新高雄百貨紀錄成天花板　 漢神2館營業額破248億

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

桃園大同2名員工確診　公司發聲明回應了

行道安平行　台南安平道壇道教文物展天后宮媽祖學院登場

快訊／5縣市豪大雨特報！過年天氣「3段變化」　玉山積雪4.0公分

心軟「借朋友20萬」還賭債！　他討錢竟被提告恐嚇

過年送禮最愛！烏魚子「懶人料理」只要4步驟　酒香冷盤上桌

文湖線卡15分鐘！110位旅客被請下車　北捷：列車突無法自動行駛

快訊／連假前「玉山下雪了」！黑夜現白花　過年天氣迎3段式變化

年過30就開始記不住年齡了？　網爆共鳴：接種疫苗還多寫1歲

無懼疫情！刷新高雄百貨紀錄成天花板　 漢神2館營業額破248億

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

桃園大同2名員工確診　公司發聲明回應了

阿嬌「被迫用3表弟洗澡水」遭霸凌　曝悽慘童年：我只是努力活著

影／導遊你認真？　「脫衣嚇黑熊」遊客全崩潰

影／算股高手陳喬泓 買進成長股40歲財富自由

台男星一窩蜂去大陸！上選秀「競爭再次出道」　誰真的成功翻身？

行道安平行　台南安平道壇道教文物展天后宮媽祖學院登場

快訊／5縣市豪大雨特報！過年天氣「3段變化」　玉山積雪4.0公分

快訊／大樂透4億獎號開出！今起連15天開獎　加碼100萬大紅包來了

心軟「借朋友20萬」還賭債！　他討錢竟被提告恐嚇

過年送禮最愛！烏魚子「懶人料理」只要4步驟　酒香冷盤上桌

生活熱門新聞

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

名醫估「2月下旬有望降一級」

男友必嫁、必交往　她點出3特質

即／高雄7例確診最新足跡公布

快訊／今本土增27例　境外44例

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

停車被嗆！車主「手狂抖亮識別證」　他1動作反擊

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

即／宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

更多熱門

相關新聞

布農和南安文化體驗+野望影展　玉山園區走春

布農和南安文化體驗+野望影展　玉山園區走春

春節期間適合走出戶外，轉換因疫情而憂鬱的情緒，玉山國家公園管理處指出，各遊客中心將在春節期間辦理一系列活動：包括布農族人具生命力的展演，可體會布農傳統文化的敬天精神；或隨解說員走訪「玉山下的第一畝田」，了解生態與生產間的密切關係；還有來自世界各地的「國家公園×野望影展」影片，透過不同的觀察角度認識環境與生物多樣性的美麗與脆弱。

即／玉山主峰、北峰降雪半小時積0.7公分

即／玉山主峰、北峰降雪半小時積0.7公分

快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

快訊／玉山下雪了　銀白世界影片曝

綁活體鼠引誘拍鳥　玉管處回應了

綁活體鼠引誘拍鳥　玉管處回應了

低溫0.7度飄雪　玉山銀白一片

低溫0.7度飄雪　玉山銀白一片

關鍵字：

玉山下雪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

Angelababy離婚聲明「和平分開」

黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　她回應了

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面