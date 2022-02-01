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玉山降雪接力秀　排雲山莊繼主峰、北峰後也飄雪

▲玉山主峰步道有積雪、結冰和濕滑情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山主峰步道有積雪、結冰和濕滑情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

受大陸冷氣團及華南雲雨區影響，玉山群峰地區多有降雪或降雨情形，除主峰、北峰積雪約1公分，排雲山莊也在上午10時左右降雪近40分鐘；主峰線步道等路面則有積雪或結冰濕滑現象，玉山國家公園管理處提醒前往登山之山友須格外注意安全，遊客也須注意保暖。

根據中央氣象局之預報資料，中部今日天氣短暫雨後陰，高山地區有降雪機率，塔塔加及玉山群峰線屬中高至高海拔，氣溫介於-3至10度；玉山主峰、北峰及排雲山莊今日皆陸續有降雪情形：玉山主峰、北峰自上午5時30分至6時50分降雪，積雪約1公分，排雲山莊自10時5分起降雪至10時41分，無積雪情形，但地面有積水濕滑情形。

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▲玉山排雲山莊上午10時許也飄瑞雪。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山排雲山莊上午10時許也飄瑞雪。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，目前多有霧淞、結冰、積雪及濕滑之情形，且該區域風速強勁較具危險性，因此呼籲近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的結冰及積雪，備妥裝備並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行，以確保自身安全。

▲冷氣團來襲，玉山群峰地區多有降雪或降雨情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲冷氣團來襲，玉山群峰地區多有降雪或降雨情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪（深於5cm以上或雪線達西峰下觀景台）等現象時，即不適宜進行一般之登山活動，處方將適時進行「雪地加強服務措施｣，並由排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。

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