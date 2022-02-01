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玉山、合歡山下雪了！積雪1、2公分　追雪車潮擠爆停車場

▲玉山清晨下雪，積雪達1公分。（圖／玉山氣象站提供）

▲玉山清晨下雪，積雪達1公分。（圖／玉山氣象站提供）

記者高堂堯／南投報導

大陸冷氣團來襲，玉山和合歡山今清晨5時起都降下虎年第一波瑞雪，玉山氣象站外積雪約1公分、降雪至早上7時停止；合歡山則有2公分，追雪民眾的車輛從凌晨起就大排長龍，等著看山頭再度變身銀白童話世界，公路總局和警方也進行交通管制，限掛雪鍊才放行。

據中央氣象局監測資料，玉山氣象站在清晨5時氣溫達零下1.2度、相對溼度93%，合歡山頂則維持在0至1度之見，未達冰點，但相對溼度100%，仍有降雪。

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▲合歡山降雪，追雪民眾興奮於武嶺亭打卡拍照。（圖／翻攝公路總局即時監視畫面）

▲合歡山降雪，追雪民眾興奮於武嶺亭打卡拍照。（圖／翻攝公路總局即時監視畫面）

公路總局指出，台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k）昨（31）夜實施預警性封閉路段，於今晨7時解除恢復交通開放通行，不到上午9時合歡山昆陽停車場就已經爆滿，經派員檢視路況，昆陽至合歡山莊(29k至33K)結冰未融，限加掛雪鏈通行。

▲警方於台14甲線進行交通管制、限掛雪鍊通行。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

▲警方於台14甲線進行交通管制、限掛雪鍊通行。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

公路總局提醒欲行駛台8線及台14甲線用路人，高山氣候嚴峻變化迅速、雪季期間道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，管制路段將視現況機動調整，且機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打本處04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

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