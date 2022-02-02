培育動畫人才　世新開設創意公仔製作課程

▲世新創意公仔製作課程，培育國內動畫人才。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

根據資策會MIC研究，7成Z世代有看動畫/漫畫的習慣，而國內也有不少校系培育動畫人才，世新大學數位多媒體學系開設的「創意公仔製作課程」，鎖定大四學生，課程從捏黏土人偶，接著利用電腦設計3D角色，最後用3D打模印出人偶，學生作品完成度相當高，為台灣動畫產業界培育人才。

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▲世新開設創意公仔製作課程，培育國內動畫人才。（圖／世新大學提供）

世新大學以特色教育和傳播著稱，去年底花費超過2億元，打造全台第一座佔地470坪的國內最新型「LED智能攝製基地」，可即時完成虛擬環境，大幅縮短影視製作的流程與時間，希望讓世新畢業生與就業市場達成零時差，另一方面，為培育國內動畫人才，今年也開設「創意公仔製作課程」。

▲世新大學數位多媒體學系助理教授邱子杭。（圖／世新大學提供）

「創意公仔製作課程」授課老師、數位多媒體學系助理教授邱子杭表示，該課程的核心能力，包括動畫製作、人文美學、媒體整合運用等三種能力，在動畫製作能力部分，先由基礎技法了解所有立體構成、空間結構概念等，並學習運用數位技術，將文字、圖像、聲音、動畫和錄影，結合成不同的多媒體表現形式。

而在人文美學部分，邱子杭表示，一方面讓學生了解動畫緣起、世界動畫史與各式動畫創作形式與方法，也能運用適當視覺元素，吸取藝術家與各國動畫創作精神並融入個人創作；在媒體整合運用能力部分，則配合團隊執行專案的技術與能力，進行跨媒體平台的線上媒體設計整合能力訓練。

▲▼世新學生利用電腦來設計3D角色，最後用3D打模印出人偶或怪物。（圖／世新大學提供）

邱子杭進一步說明，這個課程主要針對大四學生，課程內容前半段讓學生使用黏土上課，學習利用雕塑人偶或相關角色，後半段學生則分組，利用電腦來設計3D角色，最後用3D打模印出人偶或怪物，有的學生注重是一整個完整人偶或角色呈現，有的則重視胸部以上的人臉精緻度呈現，最後成品各有不同的特色，整體而言，學生的作品完成度都很高，未來可望為產業界所用。

