傳找蔡壁如接秘書長　柯文哲：奇怪！我當黨主席怎麼都不知道

記者蔡文鈴／台北報導

媒體報導民眾黨主席柯文哲要立委蔡壁如接下秘書長一職。對此，台北市長柯文哲今（7）日於疫情記者會回應，今年藥九合一選舉，找來每個負責不同區域的立委問一下狀況，這很正常啊！並揶揄報導寫成要換秘書長「寫科幻小說的能力太強了。」

▲蔡壁如、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照、北市府提供）



近日有報導傳出柯文哲曾找前總統馬英九交談。柯文哲回應，不要想太多，「我也很常去看阿扁啊！這些政治前輩都是請益的對象」，如果每天都在聊天才奇怪，一年看一次也還好，他也反問「馬英九怎麼會跟柯文哲討論選舉？這太好笑不要想太多。」

談到找來蔡壁如接民眾黨秘書長，柯文哲說，「通常獨家很危險，寫到民眾黨要換秘書長，奇怪我當黨主席我怎麼都不知道」，接著他解釋，今年九合一每個立委都有分配的區域，不免一定要找來說，你負責的那區提名的人如何，總是會問問，重要的是選舉狀況要問一下，很正常啊！寫到要換秘書長，寫這科幻小說能力太強了！

柯文哲也說，每個委員到黨部都要幫忙，又不是只有她，每個人都有負責的業務。

蔡壁如昨（6）日晚間透過臉書回應，柯幕僚告知有「十分重要的事」必須見面談，柯主席希望她能到黨部幫忙，年後將啟動選戰模式。她強調，不會有人事變動，既然身為民眾黨的一員、而黨主席又有命於我，我一定為黨盡心盡力、鞠躬盡瘁。