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國民黨團結戰鬥年　朱立倫：2022讓年輕世代出頭「不滿意我來扛」

記者蔡文鈴／綜合報導

農曆春節假期結束！今（7）日開工，國民黨上午舉行新春團拜，黨主席朱立倫於致詞時表示，今年面對非常多挑戰，尤其是年底的九合一選舉，喊話黨內同志必須要團結、同舟共濟，才能共同迎向勝利，不團結將會面臨挫折跟失敗。

▲▼立法院國民黨團團拜 黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團團拜，黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

朱立倫表示，面對年底九和一選舉唯有團結、同舟共濟團結一致才能迎接勝利，沒有任何同志可以自外於大家，「沒有個人考量必須要團結一致」，面對鴨霸、民主獨裁的民進黨，國民黨不但自身要團結，還要集結所有非民進黨體系反對的力量，才能共同迎接勝利贏得勝選，只有團結這一條路，不能再有任何個人考量，大家團結在一起，共同迎向勝利，團結戰鬥年是我們唯一的目標。

朱立倫引述先總統蔣經國的名言，「民眾的小事就是政府的大事」，也是國民黨永遠堅持的立場，不管立院黨團地方政府議會，國民黨永遠跟人民、民眾站在一起，唯有堅持跟民意站在一起才能獲得更支持，獲得大家肯定也是國民黨再起的基礎。

朱立倫也提到，國民黨要有更多年輕世代的加入，國民黨的希望在下一代，這一次九合一選舉，一定要讓年輕世代出頭，一棒接一棒讓更多年輕世代獲得肯定，「不滿意的責任我來扛，但我一定要讓年輕世代獲得肯定，更多提名」，這是本黨再起的另外一項政策。

在外交的部分，朱立倫表示，駐美代表處也籌備完成，進行到一定的階段，前段時間包括夏立言副主席、國民黨立委、海外部主任陳以信以及國際部同事分別在美國訪問，會見非常多美國國會、行政、智庫以及學界重要的人士，「我們相信國民黨連結全世界，親美的態度是我們最基本的立場，永遠不會改變。讓世界看見國民黨堅持民主自由的路線，也是我們最重要的路線。」希望疫情稍緩之後，他就能到美國訪問，進行更多的交流，讓全世界看見國民黨努力堅持民主自由的立場。

▲▼立法院國民黨團團拜 黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院國民黨團團拜 黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

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