收心操要做也要做對！開工立目標前先「接受自己」學著不強求的「透光練習」

▲每年設立的目標，有哪些真的是源自於對自我的期許，或只是服膺於這個社會的期待？（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

長達9天的年假結束了，開工第一天不免想立一些新目標，督促自己快快重新接軌朝九晚五的生涯。除了職場，也有人會把重點放在生活上，像是決定今年要練好車、學新的語言、報名手作體驗課等，但這樣的SOP真的是源自於對自我的期許，或只是服膺於這個社會的期待，又或是，如果目標沒能達成的愧疚感或是指責自我的情緒，又該如何好好轉換？

文字工作者黃繭在2013年創立「文字溫室」網路平台後，便以細膩剖析的文字搭配意境悠長的圖片，療癒甚至鬆綁讀者緊繃已久的心。繼2018年出版第一本書《溺日》後，前陣子第二本書《透光練習》，也以記錄自己生活的形式，探討各種世界與人們之間的改變與互動關係。

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在書中，黃繭回憶，曾經在騎著自行車穿梭車陣之間時，深切地感受到掌心「掌心因為懼怕而沾滿了汗水，彷彿下一秒就要跟著車身跌倒似的」，也因為了解自己最深層的恐懼，「哪怕不管經過多少次練習，依然覺得這是道難以突破的高牆」。但眼看路上這麼多和他一樣的通勤者，也讓黃繭開始氣惱自己，為什麼面對機車汽車，他總是這樣膽怯？

「為什麼無法把意識交付給機械，但我是真的明白，沒有勇氣駕馭它們，我曾在河堤反覆練習，只是每一次的轉彎，都讓我摔得沒有餘地，我才深深諒解，『現在的我』就是沒能克服。」

當社會推崇因材施教，卻又期待來自不同成長環境的人，都要達到相同的目標，順遂的工作、穩定的薪水以及普遍都應該要有的生活能力，卻忽略這些生活方式，對於有些人來說可能就是遙不可及的目標。

當黃繭認清自己沒能克服的現實，「當我理解，比起責怪自己無法克服的事實，接受也是一種溫柔的方式。」

「轉了個念，不再問自己為什麼學不會，開始享受散步於車械緩慢不下的地方，我可以在生活角落獨佔那些無人知曉的美好，晴天雨天，沐浴樹蔭底下，我的影子也與這些光線有所連結，偶爾我也會踩著腳踏車，騎在沒有車陣叨擾的河堤，曬著夕陽，染紅的夕陽灑落在我的身上，相信步行也有步行的美好，每一個經由枝葉末梢穿透的光芒，投射在視線可見的材質之上，每個光影，都是生命意想不到的溫柔暗示。」

散步途中的他，也同步思考起，現今活在城市依賴科技的生活，是不是也造就了我們忽略心底聲音的結果。

「你我是否已經好久沒有注意大自然帶給你的提醒，你的呼吸、你的混亂、你的脆弱、你的追逐……也許是該抬頭看看光，再看看腳下影子，也許能聽聽自己怎麼說，而不是追問那些不足夠。」

「嘗試把生命的每個狀態都放大來看，然而負面的感受也遞減了，有人愛了，有人離開了，你知道生命從不討喜，卻也接納那些無法輕易完成的改變，那就是我們身而為人最特別的地方吧？我與光一樣，光也與我一樣，我們之間的韌性，能夠依照周遭形狀，延展灑落的方向；我們的勇敢，也能夠根據這些不平坦，形成不一樣的折線。」

新的一年帶來的應該是一個全新重生的能量，若是感到格外焦慮，不妨將紊亂的腳步慢慢調整成自己獨一無二的節奏。「我很喜歡的導演是枝裕和這麼說過，他說：『生活就是這樣，千瘡百孔之中也會有美麗的瞬間，我想捕捉的正是這些瞬間。』我相信每一次的透光，都是活著之時，最純粹的日常練習。」接受現階段自己無法達成的理想目標，或許就能開展出另一條真心喜愛並且能暢所駕馭的道路。

《透光練習》

作者：黃繭

出版社：時報出版

出版日期：2021/05/25

ISBN：9789571389394