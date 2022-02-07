春節連9天陰雨！今開工「太陽露臉」上班族超想哭：根本在嘲諷

記者曾筠淇／綜合報導

歡樂的時光總是過得特別快，明明才剛放假，結果9天春節年假就這麼沒了！剛結束連假的星期一總特別痛苦，就有一名網友發文表示，這幾天放假天天下雨，想不到今天一早出門上班，竟出大太陽。貼文引發共鳴，不少網友無奈直呼，「台北出藍天耶！天氣有夠好」、「這天氣根本在嘲諷」。

▲前幾天下雨讓不少人掃興。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「上班日第一天天氣也太好了吧」為題發文，提到連假9天幾乎天天下雨，結果今天正式開工，竟是大晴天，天氣好到他都傻眼了，怎麼上班第一天就出大太陽一掃陰霾？這是哪招？

貼文讓不少網友超有感，紛紛留言回應，「真的！放假下雨都沒辦法出去騎車」、「大太陽是X小啦」、「金價（真的）X北，過年都下雨的」、「台北人的命」、「超哭的啊」、「昨天最後一天天氣也很好」、「太陽也放年假」。

▲開工日一早放晴。（圖／記者曾筠淇攝）

不過也有些網友表示，「還蠻不錯的，上班下雨更X」、「下雨心情不是更差嗎」、「傍晚就下雨了，白天的太陽會騙人」、「其實這也是防疫的一種啦～要你放假在家，這是老天的苦心」、「只要開工，天氣怎樣都會X北的啦」、「總比又下雨又上班的好吧」。

本站曾報導《鋒面水彈來襲「全台有雨」暖春→濕冬降10°C！ 一張圖看下週變天》，事實上，氣象局昨晚表示，下一波鋒面將於今天午後逐漸接近，各地雲量增多、風力逐漸增強、降雨區域擴大，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部地區局部也有短暫陣雨出現，這波與對流性較強，雨勢越晚會越明顯。

▼開工日天氣及一週預報。（圖／翻攝自報天氣-中央氣象局臉書）