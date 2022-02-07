加拿大卡車司機示威　渥太華市長宣布緊急狀態

▲數百輛卡車和數千民眾占據加拿大首都渥太華市中心大街。（圖／路透）

文／中央社渥太華6日綜合外電報導

加拿大首都渥太華市長華森（Jim Watson）今天宣布緊急狀態，以助因應前所未見的卡車司機10天示威潮。這些司機堵路抗議，導致渥太華市區多處癱瘓。

華森在聲明中說：「（現況）顯示當前的示威活動對居民安全與維安構成嚴重危險和威脅，凸顯其他轄區和政府各級單位有必要支援。」

華森稍早怨嘆示威群眾人數超過警察且控制了現場，但並未詳細說明他可能會採取何種措施。

加拿大與美國自1月中旬起實施跨境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議，卻演變為反對公衛措施與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的集會。

在不間斷的喇叭聲和不時燃放的煙花爆竹聲中，抗爭現場已形成完善的供應鏈，包括可攜式汗蒸箱、就地埋鍋造飯，還有供兒童玩樂的充氣城堡，當地居民怒不可遏，指責警察執法不力。

路透社報導，渥太華警方今天讓部分抗議群眾離開現場，並且設置路障，還說他們正在「蒐集財務、數位、車輛登記…等資料和其他證據，將用於刑事訴訟」。

他們也宣布將嚴禁民眾提供燃料桶幫堵路的卡車加油。

法新社提到，警方在社群媒體上發文說，任何企圖提供示威群眾汽油等物資的人都可能遭到逮捕。