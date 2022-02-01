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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨議員參選人前科一直爆　賴香伶：很不樂見這樣的發展

▲▼高虹安、賴香伶舉行記者會，質疑防疫和疫苗政策。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲民眾黨立委賴香伶。（資料照／台灣民眾黨團提供）

記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，民眾黨新北市議員提名人林致兵、桃園市議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄，對此，民眾黨立委賴香伶表示，很不樂見這樣的發展，雖然沒有人是完美的，「但民眾黨自詡爲政治改革的標竿，不可迅速地平庸化，我做為中央委員會的一員會再認真把關。」

除陳品杰、林致兵酒駕爭議外，還有不少民眾黨議員參選人被爆出前科，包括：民眾黨雲林議員參選人陳乙辰曾涉共同犯恐嚇危害安全罪判有期徒刑、新北議員候選人張凱鈞則涉詐欺、偽造文書、苗栗縣第一選區議員提名人楊喬安曾違反政府採購法。

對此，賴香伶表示，近日有幾位代表民眾黨2022的議員參選人，受到各方的評價與爭論批評，尤其是曾有酒駕紀錄或是其他違法不良記錄等。讓新政治的標準就此打折，「我很不樂見這樣的發展。」

賴香伶指出，雖然沒有人是完美的，「但民眾黨自詡爲政治改革的標竿，不可迅速地平庸化，我做為中央委員會的一員會再認真把關。」

賴香伶也表示，2月4日北京冬奧會在即、國際政治也有各種詭譎變化的風險危機，朝野政黨必須合作團結，抵抗對岸不時軍事擾台及發言單位言語上的無禮，「在政治責任及監督有效性上，我們必須以國人最大的利益為前提，讓政黨政治回歸良性競爭、理性辯論，社會朝向共融發展。」

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