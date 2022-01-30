再傳爭議！民眾黨苗栗縣議員提名人　被爆「違反採購法」遭判刑

▲民眾黨第一選區議員提名人楊喬安。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者袁茵／台北報導

地方縣市議員選舉將於11月26日登場，民眾黨日前陸續公布各縣市議員提名人，但卻被網紅四叉貓爆出，新北市第六選區議員提名人林致兵、桃園市第一選區議員提名人陳品杰有酒駕紀錄，引發外界熱議。前民眾黨員朱哲成30日再爆料，苗栗縣第一選區議員提名人楊喬安曾違反政府採購法。

朱哲成30日於臉書表示，民眾黨苗栗縣第一選區議員提名人楊喬安，自民國2009年至2014年擔任信甫土木包工業名義負責人，而法院認證的共同生活關係人（男友）陳仁杰，同時間也被法院認定為該包工業實際負責人。陳仁杰當時是苗栗市民代表，而楊喬安的信甫土木包工業在陳仁杰任職市民代表期間，一共承攬了17件市公所案子，交易金額共1555萬4690元，於2016年被苗栗地方法院判決違反《政府採購法》。

▲兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲30日表示，要對有瑕疵、有問題的提名人舉辦「擂台」面對輿論。（圖／記者袁茵攝）

根據判決主文，「陳仁杰共同以詐術使開標發生不正確結果，共2罪，各處有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣3000元折算1日，應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣3000元折算1日。楊喬安共同以詐術使開標發生不正確結果，共2罪，各處有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣2000元折算1日。應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣2000元折算1日。」該案不僅在司法院的系統查得到，還被監察院放入公職人員利益衝突迴避法令彙編的範例。

朱哲成提到，陳仁杰早年於1998年競選苗栗縣議員落選，2010年、2014年兩度當選苗栗市民代表，在第一屆代表任內就爆發違法《政府採購法》的案子，且於第二屆代表任內被檢調起訴賄選，並於2015年被判決當選無效，處有期徒刑1年8個月，褫奪公權2年。

朱哲成說，2018年陳仁杰自己不敢再選，就推派楊喬安出來競選，現在更成為民眾黨的苗栗縣議員提名人；不過陳仁杰跟楊喬安的關係是經過法院判決、訴願，最後被法務部認定的共同生活關係人，「第一次當選就違法招標包工程，之後賄選被拔掉，然後推派跟自己一起包工程的女友出來選，這符合民眾黨新政治的精神嗎？」

最後，朱哲成質疑，支持民眾黨的粉絲都相信自己有超越藍綠的意志，嚮往不被金錢利益動搖的清新政治，「那民眾黨今年推出的人都是怎麼回事？一個人可能是個案，到現在已經幾個被爆了，還是個案嗎？民眾黨的提名機制跟組織文化，真的沒有問題嗎？」不檢討制度、提出修正，卻額外推「公開擂台」，絕對不是負責任的政黨政治做法。