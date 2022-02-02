四叉貓跟蔡壁如吃飯被偷拍！　不爽照片這亮點怒飆髒話

▲蔡壁如請四叉貓吃飯，指被有心人士惡意解讀。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨立委蔡壁如日前請PTT名人四叉貓吃飯，傳出「摸頭成功」讓四叉貓決定不再爆料分裂民眾黨，但後來卻爆出用餐過程被隔壁桌民眾偷拍影片，還要往「密謀內鬥」的方向爆料。對此，蔡壁如和四叉貓都在臉書回應，蔡呼籲不要惡意杜撰故事分化民眾黨，四叉貓則表示早知會被偷拍還被拍得那麼胖，不如全程開直播，「自己的流量自己賺」。

「哇靠！我被偷拍了耶」，四叉貓2日在臉書表示幾天前和「壁如姐姐」的火鍋聚餐，竟被隔壁桌客人全程偷拍錄影錄音，讓他感到「噁心之中又帶有一絲絲性（興）奮感」。他說不清楚偷拍者想拿素材如何加工抹黑他和蔡壁如，但明明就是閨密聚餐，好險他已先一步公開拍照打卡，不然之後又會被看圖說故事，「現在有人放話手上有影片檔案想要威脅黨中央耶，我是建議直接公開影片沒關係」，他更說早知道會被偷拍，「我就自己全程開直播，不讓別人賺流量。」

四叉貓在第二篇文中表示，一段幾十分鐘的吃飯偷拍影片和幾張截圖，再搭配抹黑蔡壁如的千字函，「怕沒記者報導是不是？那我先幫你爆料啦！」他說當天只是拿了蔡的「農產品大禮包」，有心人搞不好會抹黑成「幾十萬現金封口費」，但他們公開的聚餐到底有什麼能抹黑蔡，「X！重點是把我拍的很胖，肚子還拍得那麼大，你們的手機是沒修圖美肌模式可以開了是不是？」

▲四叉貓痛恨自己被拍得那麼胖。（圖／翻攝四叉貓（劉宇）臉書）

蔡壁如也在同日深夜發文表示自己心無雜念，約四叉貓的目的只是要「推廣農特產品」，而照片公布以來許多人對「摸頭」這件事有很多想法，她坦然面對任何意見，透露四叉貓在席間分享關於民眾黨內鬥，以及有很多人給他黨內資料當爆料素材，而四叉貓很多都沒說，只表示「酒駕一定要講」，之後四叉貓還突然說道，「我不爆料了，如果有爆料都是別人唷！壁如姐姐摸頭成功。」對此，蔡壁如表示四叉貓的話來得突然，當下也只回應「謝謝，農產記得幫忙推。」

蔡回應隔壁桌客人拍到的31分鐘影片，想要爆料蔡和民眾黨「密謀內鬥」，她表示和四叉貓三人吃飯是光明正大，「如果要惡意杜撰故事來分化民眾黨，我雖不會生氣，但如此卑劣下等的手法，非常惡質，也希望大家不要知法犯法！」