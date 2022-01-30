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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨辦「公開擂台」公審候選人？　柯昱安：請柯文哲好好扛起責任

▲台北市政府副發言人柯昱安出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲前幕僚柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，民眾黨新北市議員提名人林致兵、桃園市議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄，民眾黨主席柯文哲主張辦「公開擂台」，讓有問題的候選人面對輿論檢驗，對此，柯文哲前幕僚柯昱安表示，擂台賽的辦理，就是要滿足民眾黨高層不負責任的心態，「請柯文哲好好扛起責任，或是讓你的黨務高層好好發揮功用。」

柯文哲提及，一開始開放報名參加初選，要求參選人必須符合幾個條件，包括申請良民證，並排除違反《槍砲彈藥管制條例》、貪污、流氓等，但裡面沒有一條是「排除8年前酒駕紀錄者」，因此民眾黨內部已有檢討。

柯文哲認為，當時民眾黨公布的規定就是如此，參選人也是按照規定報名，但現在突然發現幾年前有酒駕紀錄，因此已有交代民眾黨秘書長謝立功，主張辦「公開擂台」，讓所謂「有瑕疵、問題」的候選人，就來辦「擂台」面對輿論檢驗。

對此，柯昱安表示，擂台賽是自己在民眾黨最後一個被長官交辦的業務，「不知道又是哪個飯局上金主的胡言亂語，傳到了長官耳裡，變成認真的待辦事項。」

柯昱安坦承，「擂台賽」一詞的荒謬程度讓自己並沒有認真看待；幾天後，我遞出辭呈離開民眾黨，原以為這個提案就此消失在歷史洪荒，「沒想到今天竟然在公開受訪時證實這件事，認真作為這些爭議被提名人的解決方案。」

柯昱安表示，一個政黨的中樞神經失能，才會淪落到讓底下的黨員與支持者來決定遊戲規則。可以稱讚這種「小雞擂台賽」是落實黨內民主的一環，問題是當民眾黨初選制度本身就不存在絕對的民主，卻沒有任何修正，竟然是到了最後出現問題時，才想要丟給人民解決。

柯昱安指出，擂台賽的辦理，就是要滿足民眾黨高層的這種不負責任心態：「抱歉，你的提名資格，不是我取消的，是黨員跟支持者無法認同，不要怪我。」

柯昱安表示，要上擂台賽被批鬥公審的是誰？是特定的爭議對象？如何定義誰才是爭議對象？更甚者，「所有通過民眾黨中央訂定的初選流程被提名的人，都要上這個擂台被洗臉一次？就算這個機制並不在當初所訂定的遊戲規則之中？」

柯昱安表示，千錯萬錯都不是黨中央與高層長官們的錯，是這些候選人不說實話，搞到黨中央炎上，「所以你們通通給我上擂台火烤。那為何區區一個四叉貓動動手指上網Google，就能查到這麼多案底，這不就代表一整個黨政機器、好幾名員工的查證能力，遠不如一個數位貂蟬嗎？」

柯昱安指出，據說某位候選人在正式發佈提名前，黨中央已請文宣部上刑事系統查到案底，還有一位候選人連黨費都沒繳被停權，但最後在提名名單中，竟然還是看得到這些人的名字，「民眾黨到底是政黨還是慈善機構？有需要用這麼多席次，來確保這些有疑慮、沒實力的對象？既然有疑慮，為何要如此急迫提名？」

柯昱安表示，你可以說「朋友要多、敵人要少」，但當政黨論述與路線只剩下高舉「藍綠一樣爛」，或是唾棄藍綠是「舊政治」的同時，就不要怪社會大眾用同樣高的道德標準，檢視你所交的朋友符不符合你所強調的「人設」。

對於柯文哲因為忙於市政、無暇黨務的說法，柯昱安指出，自己同意這個說法，但作為這個政黨的創黨者與現任黨主席，除非真心認為這個政黨一如先前所說的「創黨烏龍記」，只是吃個便當不小心就創了一個黨、不是心甘情願，「不然的話，請好好扛起責任，或是讓你的黨務高層好好發揮功用。」

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