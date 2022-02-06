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打完第2針半年抗體量降到谷底！　日研究曝：與「2關鍵因素」有關

▲▼新冠,疫苗,莫德納。（圖／路透）

▲日本研究發現，接種者在打完第2劑疫苗半年後，體內的抗體量會落到最低點。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本長崎大學生物新創企業AVSS最新研究發現，人們接種新冠疫苗後，體內抗體量下降的比例與年齡和飲酒頻率有關，年齡越高的人體內抗體量下降比例較高，而每天喝酒的人，體內抗體下降的機率也比飲酒頻率較低者來得高。

綜合日媒報導，AVSS分析北部地區醫師會醫院截至2021年12月完成第3劑疫苗接種的292名職員資料後發現，人們在施打第3劑新冠疫苗的4週後，體內抗體量會比打完第2劑3週後的抗體量高15倍，而接種第2劑之後半年是體內抗體量最低的時候，比打完第3劑1個月後的抗體量還要低34倍。

研究人員觀察到，與20多歲年輕人的抗體水平下降率相比，40多歲的接種者抗體量在打完第2劑半年後降低了6倍，50多歲者為7倍，60多歲者則狂降了10倍。沖繩縣北部地區醫師會醫院醫師田里大輔指出，「隨著接種者的年齡提高，體內抗體量很難上升，但卻很容易下降，因此希望高齡人士能盡早接種第3劑疫苗」。

另外，研究也發現，打完第2劑疫苗半年後，體內抗體量下降的機率與喝酒頻率有關。與幾乎不喝酒的人相比，每天都喝酒的人抗體下降率為2.34倍，因此田里大輔表示，希望民眾能透過每週至少有一天完全不喝酒等方式適量飲酒。

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